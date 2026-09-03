La promesa incumplida de Jalil: de la "generación de empleo" en Catamarca a las suspensiones y cierres de empresas

Antes de su reelección, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, inauguró la planta local de RA Intertrending, empresa que se dedica a la fabricación de prendas para reconocidas marcas de indumentaria deportiva y que confeccionó la camiseta de la Selección Argentina con la que ganó el Mundial en Qatar, abrió su planta catamarqueña en septiembre del 2022. Luego de señalar que el objetivo era "generar trabajo de calidad en el sector textil", la empresa suspendió a 100 trabajadores por dos meses por la crisis económica.

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RA Intertrading tiene su fábrica central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Villa Lugano. Durante el acto de apertura de la planta catamarqueña, las proyecciones eran optimistas: la empresa buscaba alcanzar una plantilla de 200 trabajadores en el corto plazo, con miras a extenderse a 300 puestos de trabajo.

En esa línea, Jalil valoró el potencial de la provincia al sostener que “Catamarca demostró que tiene mucho para ofrecer en el mundo textil y esto también tiene que ver con la calidad de los empleados”. Asimismo, el mandatario remarcó que el objetivo de su gestión era “trasladar el presupuesto de acción social a la generación de empleo en sectores como la industria y la agroindustria”.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente debido a las consecuencias del modelo libertario que Jalil apoya. La compañía presentó formalmente una solicitud para suspender a 100 operarios. Según lo confirmado por la gremialista de la Unión Obrera Textil (SOIVA), Claudia Bulacios, la propuesta establece un esquema de suspensiones rotativas dividido en dos tandas. La primera mitad del personal quedará suspendida durante un mes, mientras que el resto lo hará en el período siguiente. Con esta medida, la firma sostiene que busca evitar una reducción definitiva de su personal.

Según datos oficiales del Indec, el sector opera con niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 45%, mientras que distintos informes empresariales advierten una caída sostenida de las ventas que parece no encontrar su piso. Esta situación evidencia el quiebre de las metas provinciales en materia de ocupación.

Tiempo atrás, el gobernador rescataba el crecimiento del caudal laboral y fijaba una meta ambiciosa: “El empleo privado ha aumentado en Catamarca y, si todo sale bien, estaremos llegando a los 40.000 empleados en el sector privado a fin de año”. No obstante, los indicadores mostraron el camino inverso: desde diciembre de 2023, el empleo privado registrado en la provincia cayó un 12%, lo que se traduce en la pérdida de entre 4.000 y 4.800 puestos de trabajo formales.

Despidos: otros dos casos que encienden las alarmas en la provincia de Jalil

La situación en esta empresa no es aislada, sino un sintóma de lo que atraviesa el territorio catamarqueño y gran parte del país. Hace algunas semanas, la histórica empresa textil Sabri despidió a 80 trabajadores de su planta ubicada en Recreo mediante mensajes enviados por WhatsApp. La decisión generó un fuerte malestar entre los empleados y sus representantes, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento, mientras que la firma aseguró que es una "medida de reorganización profundamente dolorosa".

Los despidos impactaron de lleno en las familias de la localidad catamarqueña, donde la compañía llegó a emplear a más de 350 personas y se consolidó como uno de los principales motores económicos de la región. La empresa, fundada en 1984, confecciona indumentaria para marcas nacionales e internacionales, entre ellas Zara, Puma y Kosiuko.

En tanto, la empresa Indumentaria Catamarca dejó de funcionar hace pocos días, luego de siete años de actividad. Esta decisión empresarial justificada en las consecuencias de la crisis dejó en la calle a los 20 trabajadores de la planta. El gerente de la firma, Julio Serrano, confirmó que la compañía cesará definitivamente su producción y explicó que la determinación está vinculada con el complejo escenario que atraviesa el sector.