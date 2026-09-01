Más del 20% de los catamarqueños perdió su cobertura médica y recae en un sistema público en crisis

En un contexto marcado por el incremento de costos de las coberturas y la pérdida de empleo formal, el Gran Catamarca registró un incremento del 21,8% en la población sin cobertura médica privada, ubicándose entre las ciudades del país donde más creció la dependencia del sistema público.

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Según un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con cobertura médica privada entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026. El estudio vincula este proceso con dos factores principales: el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la evolución del empleo formal.

El sistema de salud en Catamarca atraviesa una crisis marcada por la falta de recursos, deficiencias edilicias y recortes presupuestarios. Sin respuestas del gobernador Raúl Jalil, las consecuencias están a la vista: una situación que generó preocupación entre pacientes y familiares fue registrada en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca, donde aparecieron baldes colocados en la sala principal de emergencias para contener una pérdida de agua proveniente del techo.

Las imágenes difundidas por el medio Inforama muestran recipientes distribuidos en distintos puntos del área de circulación para evitar que el agua se acumule sobre el piso. Lo llamativo del caso es que, al momento en que fueron tomadas las fotografías, no se registraban lluvias en la ciudad, por lo que la filtración habría tenido origen en una pérdida interna o en problemas estructurales de la cubierta del edificio. "El Hospital de Niños ya anticipa la lluvia", señaló con ironía el lector que envió las imágenes.

Más de un millón de personas dejaron de tener cobertura privada

A nivel nacional, el informe contabiliza 1.246.285 personas que dejaron de tener cobertura médica privada entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 y pasaron a depender exclusivamente del sistema público. Según los datos citados por el IAG, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 las cuotas de las prepagas aumentaron un 475%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo período habría alcanzado el 329%.

El informe señala que el Noreste argentino es la región con mayor proporción de habitantes que dependen exclusivamente de la atención pública: el 46,3% de su población se encontraba en esa situación, frente al 44,3% registrado hacia fines de 2023. En términos reales, unas 40.716 personas se incorporaron a la dependencia del sistema estatal en esa región, según los datos difundidos.

Por su parte, en Cuyo la proporción pasó del 34,3% al 38%, mientras que en la región Pampeana aumentó del 30,2% al 32%. En la Patagonia, en tanto, pasó del 21,5% al 23,4%. En paralelo, el informe señala que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron 241.746 puestos de trabajo formales, una situación que puede afectar el acceso a las obras sociales vinculadas al empleo registrado.