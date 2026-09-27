Alarma en Catamarca por la ola de despidos y cierres de comercio: exigen respuestas a la gestón de Jalil

El gremio de empleados de comercio de Catamarca manifestó su preocupación por la ola de despidos y el cierre de locales en la provincia. Ante este panorama, desde el sector afirman que se necesitan respuestas y soluciones urgentes de parte del gobierno de Raúl Jalil.

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La situación crítica se extiende por todo la provincia y "existe preocupación entre los trabajadores activos por la posibilidad de perder sus puestos", señaló el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Roberto González a Radio Esquiú 95.3.

El dirigente gremial alertó sobre la situación del sector comercial recordando un antecedente lamentable: el cierre del supermercado de la terminal de Catamarca, que se produjo que principios de año y dejó a 31 familias sin ingresos.

A fines de agosto, el gremialista también se pronunció sobre esta crisis en medios de comunicación catamarqueños y sostuvo que la situación se agrava por los altos costos de los alquileres comerciales, fijados por propietarios que no contemplan el desplome de la facturación.

Catamarca lidera la desocupación del NOA

En el segundo trimestre de 2026, el Gran Catamarca alcanzó una tasa de desocupación del 6,4%, el registro más alto entre los aglomerados del Noroeste Argentino y el decimocuarto entre los 32 centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

De acuerdo con la información difundida sobre el mercado de trabajo local, la cantidad de personas con problemas de inserción laboral pasó de unas 40.000 a 49.500 en un año, sobre una población económicamente activa de alrededor de 104.000 personas.

A esto se suma la necesidad de buscar más ingresos entre quienes ya tienen un puesto. El 27,1% de los ocupados busca activamente otro trabajo, una de las proporciones más elevadas del país, mientras que la subocupación demandante llegó al 14%, por encima del promedio nacional del 8%.

Morosidad en la provincia

Bajo la conducción de Jalil, la morosidad de las familias alcanzó niveles preocupantes en Catamarca, que registró un 20,6% de irregularidad y quedó segunda entre las provincias más afectadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.

A nivel nacional, 20,97 millones de personas tenían deudas con bancos y proveedores no financieros de crédito en junio de 2026. De ese total, 5,91 millones se encontraban en situación de mora.