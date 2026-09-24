Otro problema para Jalil: Catamarca lidera la desocupación del NOA y crecen los problemas de empleo en la provincia

El mercado laboral de Catamarca atraviesa un escenario de fuerte deterioro. En el segundo trimestre de 2026, el Gran Catamarca alcanzó una tasa de desocupación del 6,4%, el registro más alto entre los aglomerados del Noroeste Argentino y el decimocuarto entre los 32 centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

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De acuerdo con la información difundida sobre el mercado de trabajo local, la cantidad de personas con problemas de inserción laboral pasó de unas 40.000 a 49.500 en un año, sobre una población económicamente activa de alrededor de 104.000 personas.

A esto se suma la necesidad de buscar más ingresos entre quienes ya tienen un puesto. El 27,1% de los ocupados busca activamente otro trabajo, una de las proporciones más elevadas del país, mientras que la subocupación demandante llegó al 14%, por encima del promedio nacional del 8%.

El panorama también está marcado por la pérdida de empresas con trabajadores registrados. Un informe de la Fundación Fundar, elaborado a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señala que Catamarca perdió el 14,7% de sus empresas desde noviembre de 2023. La caída equivale a unas 480 empresas empleadoras menos.

El retroceso provincial se encuentra entre los más pronunciados del país. Fundar ubica a Catamarca, junto con La Rioja y Tierra del Fuego, entre las jurisdicciones más afectadas desde el inicio de la actual gestión nacional.

El deterioro del empleo formal también alimentó cuestionamientos de sectores comerciales hacia la gestión del gobernador Raúl Jalil. Comerciantes de rubros como calzado e indumentaria cuestionan la distribución de los programas de asistencia y plantean que los locales tradicionales enfrentan dificultades frente al ingreso de productos importados de bajo costo.

A su vez, referentes gremiales señalan que el crecimiento de la actividad minera no se traduce necesariamente en una mayor generación de empleo en los principales centros urbanos de la provincia, debido a que buena parte de las contrataciones se concentra en el oeste catamarqueño.

Catamarca perdió casi el 15% de sus empleados

El gobierno de Raúl Jalil enfrenta un nuevo dato negativo sobre la actividad económica de Catamarca luego de que se conociera que la provincia perdió el 14,7% de sus empresas empleadoras privadas desde noviembre de 2023, una caída que la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. En junio de 2026 quedaron registradas apenas 2.794 firmas, frente a las 3.277 que había antes del inicio de la actual gestión del Gobierno nacional.

Según el informe de Politikón Chaco, el deterioro expone las dificultades que atraviesa el entramado productivo catamarqueño con menos empresas capaces de sostener puestos de trabajo registrados. En términos absolutos, la provincia perdió 483 empresas empleadoras en el período analizado, mientras que sólo seis jurisdicciones tuvieron caídas de doble dígito. Catamarca, con -14,7%, quedó entre las provincias más golpeadas por la contracción.

El dato más reciente tampoco muestra una recuperación. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la cantidad de empresas empleadoras catamarqueñas cayó otro 8,1%, equivalente a 247 firmas menos. La provincia pasó así de 3.041 empleadores en junio del año pasado a 2.794 en junio de este año.