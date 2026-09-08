Criminalización de la protesta de Jalil: piden el sobreseimiento de un docente imputado tras una movilización

En otra muestra de la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Raúl Jalil, el Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca imputó al referente del movimiento de docentes autoconvocados provincial, Bruno Corzo, por “entorpecimiento del tránsito” en el marco de la jornada de protesta realizada el pasado 7 de marzo sobre la Ruta Nacional 38.

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En medio del ajuste nacional que impulsa el presidente Javier Milei y la réplica de ese modelo por parte del gobernador Jalil, los docentes coparon las calles para reclamar por sus derechos. Con carteles, redoblantes y altavoces, los trabajadores hicieron visible ante vecinos y automovilistas la crítica situación de la educación pública: denuncian que el Gobierno provincial incumple el monitoreo sobre el salario y mantiene demorada la aplicación efectiva de las titularizaciones, reivindicaciones que fueron incorporadas por el propio Ejecutivo.

La protesta fue presenciada por efectivos de Gendarmería y personal policial de la Provincia, quienes se limitaron a consultar sobre la modalidad de la actividad y hasta colaboraron con el ordenamiento del tránsito. Durante la jornada, no hubo advertencias o intimación vinculadas con la comisión de un eventual delito ni tampoco órdenes de desalojo. Corzo es el único docente imputado hasta el momento por estas acciones colectivas. Desde su defensa, reclaman el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa.

Representantes gremiales señalan que la resolución del juez, lejos de limitarse a encuadrar jurídicamente los hechos, tergiversa el carácter de la manifestación y deja planteada la posibilidad de extender la imputación a otros trabajadores que participaron de la jornada de protesta. De este modo, la causa deja de ser solamente un ataque individual: se transforma en una amenaza contra el conjunto de la docencia que salió a las calles y rutas a reclamar por salario, estabilidad y presupuesto educativo.

Durante marzo, abril y mayo, la docencia autoconvocada protagonizó masivas movilizaciones y cortes de ruta. De las acciones tambien participaron trabajadores de la salud y estatales en distintos puntos de Catamarca, apoyando la lucha docente, pero también con demandas propias en un marco de ajuste y ataques de los distintos gobiernos. El 11 de marzo, hubo una importante marcha en la Capital y acciones en Tinogasta, Fiambalá, Belén, Andalgalá y Santa María por salario, estabilidad laboral, cobertura de cargos e infraestructura escolar.

Convocan a la "Marcha de la Bronca" en Catamarca contra el ajuste de Milei y Jalil

El descontento social y político frente al rumbo económico del país volverá a expresarse en las calles de San Fernando del Valle de Catamarca. Diversos sectores autoconvocados, junto a agrupaciones sociales y estudiantiles, lanzaron la convocatoria formal para la denominada "Marcha de la Bronca", una movilización prevista para el próximo sábado 19 de septiembre.

La crisis no se aguanta más y la iniciativa, difundida masivamente a través de canales digitales y panfletos bajo la consigna "Catamarca Autoconvocatoria", busca coordinar las distintas demandas locales e integrarlas a un reclamo nacional centrado en el rechazo a las medidas de ajuste del gobierno de Milei, al tiempo que exige a las centrales sindicales la convocatoria a una huelga general.

Si bien la consigna principal apunta de manera directa contra la Casa Rosada y lo que los organizadores califican como "cómplices" del plan económico, el clima de conflictividad social en territorio catamarqueño también apunta contra el gobernador Raúl Jalil: en la agenda local se debate la pauta salarial para la administración pública y el presupuesto destinado a la contención social en los municipios.

Según detalló el medio Catamarca Ya, entre los argumentos expuestos por los impulsores de la marcha se destacan el impacto del costo de vida en los hogares catamarqueños, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la situación crítica que atraviesan los jubilados y las universidades públicas.

De acuerdo con el cronograma difundido por los organizadores, la concentración se realizará durante la tarde en la Plaza La Alameda (Paseo General Navarro). Desde allí, las columnas de manifestantes se desplazarán por las arterias céntricas de la ciudad hasta desembocar frente a la Plaza 25 de Mayo, el habitual epicentro de los reclamos sociales y políticos ante los poderes públicos locales.