Educación pública en alerta: Jalil dejó afuera de los recursos mineros a la Universidad de Catamarca

Luego del acuerdo entre Jalil y Milei para el traspaso de Nación a la provincia, el gobernador de Catamarca firmó un nuevo decreto en el que excluye a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) de la participación directa en las utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El nuevo reparto otorgó a Catamarca el 60% del paquete accionario y la conducción de YMAD, mientras que el 40% restante quedó en manos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), sin una asignación directa para la universidad catamarqueña.

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Para cumplir el límite temporal impuesto por la Nación, Jalil y las máximas autoridades de la UNT aceleraron las negociaciones y rubricaron formalmente el nuevo marco estatutario el 6 de julio de 2026. El gran motivo por el cual la UNCA quedó totalmente fuera de este reparto fue el diseño jurídico del trato. Tanto el DNU como el posterior estatuto se blindaron bajo el principio de regresar rígidamente a los términos fundacionales de 1958, los cuales reconocen como únicos miembros a la provincia de Catamarca (60%) y a la UNT (40%).

Dado que la UNCA fue fundada recién en 1972, y no formaba parte del texto original de la ley, el pacto político se basó en dos instituciones históricas para evitar litigios cruzados y acelerar la firma, lo que priva a la universidad catamarqueña de obtener participación accionaria. El nuevo esquema favoreció a la UNT con fondos directos y dejó sin recursos a la universidad catamarqueña, que ahora depende de convenios con la casa tucumana para financiar sus proyectos.

El traspaso

El proceso que desfinanció la UNCA comenzó formalmente el 2 de enero de 2026 con la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026 dictado por el presidente Javier Milei. Este DNU, que ratificó un convenio firmado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación, Catamarca y la UNT, oficializó la salida definitiva del Estado nacional de la empresa minera.

La norma modificó la histórica Ley 14.771 y fijó una condición estricta: otorgó a Catamarca y a la UNT un plazo máximo e improrrogable de 180 días corridos para redactar, acordar y aprobar el nuevo Estatuto definitivo que regiría el funcionamiento interno y corporativo de la firma.

Una alternativa limitada para la UNCA

La Universidad Nacional de Catamarca, en cambio, quedó sin participación accionaria directa dentro de YMAD. Según el planteo incluido en torno al acuerdo, su alternativa de financiamiento pasa por establecer convenios de asistencia con la Universidad Nacional de Tucumán.

Esos acuerdos permitirían que la UNT financie proyectos científicos conjuntos desarrollados en territorio catamarqueño, aunque dependerían de la decisión de la institución tucumana.

El nuevo esquema dejó así una diferencia entre ambas universidades: mientras la UNT conserva una participación directa en las utilidades de YMAD y cuenta con un destino específico para esos recursos, la UNCA no tendrá una asignación directa de las ganancias generadas por el yacimiento ubicado en Catamarca.

El 40% de la UNT y la Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional de Tucumán conservará el 40% de las utilidades netas de YMAD. Esos recursos tienen como destino específico el financiamiento de la Ciudad Universitaria de San Javier, para la que todavía restan finalizar 135.000 metros cuadrados.

El origen de este derecho se remonta a la década de 1930, cuando Abel Peirano, descubridor del yacimiento, donó los derechos de explotación a la Universidad Nacional de Tucumán. Con el nuevo estatuto, la UNT mantiene el acceso a esos dividendos directos para continuar con el desarrollo de su infraestructura universitaria.