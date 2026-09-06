Municipales de Catamarca: ATE denunció que el 95% del salario de los trabajadores se paga en negro

Los municipales de la localidad catamarqueña de Recreo atraviesan una crítica situación salarial. La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que más del 95% del ingreso se paga con sumas en negro.

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Mientras una amplia mayoría de los catamarqueños desaprueba la gestión del gobernador Raúl Jalil, la poca voluntad del intendente Luis Polti por brindar una solución llevó a que el propio gremio hiciera una presentación ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL) de la provincia y, de esta manera, exigir que el organismo medie entre las partes.

La denuncia realizada por el Secretario General de la Seccional, José Herrera, se da en un contexto donde el ingreso de un trabajador municipal ronda los 500.000 pesos y donde cientos de familias municipales tiene dificultades para cubrir sus necesidades y llegar a fin de mes.

Hace menos de un mes, se realizó una asamblea donde se resolvió reclamar un piso salarial de 1.500.000 pesos que fue presentado en la intendencia junto con un pedido de audiencia que la administración Polti no contestó.

“Es una situación muy grave que vivimos los municipales de Recreo. Porque a lo ya expuesto sobre los bajos salarios y el blanqueo de la sumas en negro también debemos sumar la gran cantidad de personal contratado que hay y quiénes están en funciones desde hace más de 7 años y aún no gozan de la planta permanente”, sostuvo Herrera.

Hace pocos días, el secretario general de la ATE provincial, Ricardo Arévalo, había señalado que existe una gran preocupación entre los estatales de la provincia por los bajos ingresos que perciben. "Tenemos muy claro que la mayoría de los sueldos están por debajo de la línea de pobreza", indicó.

Mientras la canasta básica provincial está estimada en 1.700.000, más del 80% de los trabajadores de la administración pública catamarqueña perciben un salario que no supera 1.200.000 pesos.

“El costo de vida es tan alto que nada se condice con la realidad del trabajo. Las y los estatales están endeudados; y si no se toman medidas que ayuden a paliar esta problemática vamos a pasar a un estado crítico donde la normalidad será vivir bajo la pobreza”, afirmó Arévalo.

Crisis en la gastronomía de Catamarca: la caída del consumo ahoga el sector y alerta por salarios planchados

La industria gastronómica atraviesa una marcada crisis por la caída del consumo y el aumento de costos operativos. El secretario general del gremio gastronómico de Catamarca, José Fabián Vega, señaló que la situación económica impacta especialmente en una actividad donde las familias reducen los gastos de ocio. “Están sobreviviendo, están aguantando esta crisis”, advirtió el representante sobre la situación de los trabajadores del sector.

Pese a los recientes incrementos salariales registrados, señaló que esta suba resulta insuficiente frente al costo de vida. “Sabemos que es poco”, reconoció. En ese sentido, atribuyó las dificultades al límite nacional para las negociaciones salariales: “El Gobierno nacional puso un techo a las paritarias”.

“Los sueldos de todos los compañeros gastronómicos, hoteleros gastronómicos y de otros sectores, están planchados”, reafirmó Vega en diálogo con Radio El Esquiú 95.3.

Sin embargo, la mayor alarma en el gremio pasa por la progresiva pérdida de puestos de trabajo y las deudas que acumulan las empresas. Vega confirmó el próximo cierre de Wakani, una cervecería tradicional de la provincia, y mencionó la situación de La Alameda Apart Hotel, donde aseguró que existen trabajadores con salarios y diferencias salariales pendientes. “En el hotel La Alameda, 6 familias sin trabajo, sin qué subsistir”, expresó el dirigente.

El complejo panorama catamarqueño refleja una problemática de escala nacional. A lo largo y ancho del país, la gastronomía y la hotelería operan con márgenes cada vez más estrechos, acorraladas por la combinación entre la quita gradual de subsidios en los servicios públicos y la suba sostenida en los insumos clave del rubro alimenticio.