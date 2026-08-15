Cierra otro bar en la ciudad de Buenos Aires por la crisis: "Hay decisiones que duelen"

En medio de la dura situación económica que vive el sector gastronómico en el país, el bar Sofá cierra sus puertas definitivamente este domingo 16 de agosto. El rincón, que se encuentra en una esquina clave de Chacarita, se suma a los diferentes sitios que dejaron de funcionar en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires.

"Este quizás sea el video más difícil que nos ha tocado hacer. Sofá abre sus puertas por última vez y decirlo en voz alta creo que es bastante más difícil de lo que pensábamos", manifestó Sabrina Traverso, una de sus dueña, en un video que compartieron en Instagram con la triste noticia.

El bar había abierto sus puertas en 2023 de la mano de las reconocidas bartenders Sabrina Traverso y Agostina Elena. "Sofá nació con una idea muy sencilla: crear un refugio, armar un lugar que nos despeje un poco de todo el caos y de todo el ruido en nuestras vidas, y eso no nos puede quitar nadie", apuntaron.

Según explicaron sus dueñas, hubo "un montón de circunstancias que se fueron dando" que llevaron a que el espacio dejara de funcionar. "Creemos que Sofá no fue solamente un bar, sino que fue la casa, el refugio de muchos de ustedes y de nosotras", remarcaron. En ese sentido, admitieron que la decisión del cierre no fue tomada "livianamente". "Hay decisiones que duelen, pero que a veces tienen que pasar", expresaron.

"La verdad, no sabemos qué forma va a tener después, ni cuándo ni dónde, pero ahora nos toca despedirnos, hacer el duelo y dejar que el tiempo nos ordene, pero el refugio sigue vivo", aseguraron desde el bar.

Una última noche de despedida

El bar abrirá sus puertas por última vez el 16 de agosto de 18 a 02 hs. "Este domingo queremos abrir Sofá por última vez, no para hacer una fiesta, simplemente para encontrarnos, para reírnos, para brindar, para llorar y estar juntos una vez más", expresaron.

Las dueñas invitaron a que todas las personas que "sintieron el lugar un poquitito suyo" y que encontraron en él un refugio se acerquen a despedir el espacio que supo ser escenario de brindis y de muchas historias.