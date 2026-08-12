Cierra otro histórico café de Buenos Aires y lo despiden en las redes

Otro emblemático café de la ciudad de Buenos Aires decidió que agosto del 2026 sea su último mes con las puertas abiertas. Río Café Bar, ubicado en Sarmiento y Aníbal Troilo, en Almagro, cerrará después de 35 años de vigencia.

Desde 1991, este café fue el sitio elegido no solo por vecinos de Almagro, Villa Crespo y Caballito sino también por médicos del Hospital Naval, estudiantes de la sede de la Facultad de Sociales que supo tener durante años la UBA sobre la calle Ramos Mejía y docentes de la Escuela Primaria Número 7.

En redes sociales, una habitué del local contó que concurría al café todas las semanas y se lamentó por el anuncio de cierre. "Cierra el café que voy todas las semanas que ya hace años ni me cobran que me dicen muchacha donde creo llegar al estado de gracia que describe Clarice. Cierra Café Río y también mi corazón", escribió la usuaria Gala Halfon en X.

En su mensaje, luego agregó: "El mozo me consolaba y me decía pero vas a poder seguir escribiendo no importa el bar. era más mi casa que mi casa. estoy tan triste que no entro dentro mío".

Su publicación fue también compartida por el usuario Paisajeante, paisajista conocido por sus recorridos urbanos dedicados a revelar historias, quien aseguró que "todo es dolor". También la actriz y conductora Malena Pichot se lamentó por la noticia: "Café Rio es parte del paisaje del barrio y de nuestras vidas! Que tristeza más grande".

Los motivos del cierre

Según un artículo de La Nación, los motivos del cierre estarían vinculados a que uno de los herederos del negocio no puede hacerse cargo de la empresa y tomó la decisión de bajar la persiana. "Los propietarios están enfermos y el hijo no puede hacerse cargo de todo", indicó Mauricio, uno de los empleados.

Rey, otro de los cuatro empleados del local, aseguró que "a fin es mes cierra todo" y que "el café no va a existir más". "Es tan lindo. Tan ameno", dijo. Hace 22 años que trabajaba unas 12 horas por día como mozo, cocinero y cafetero y que, aún jubilado, continuaba asistiendo al café.