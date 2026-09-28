Catamarca: la pobreza alcanzó al 37,3%, quedó entre las más altas del país y golpea a la gestión de Jalil

La pobreza alcanzó al 37,3% de las personas del Gran Catamarca durante el primer semestre de 2026, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro corresponde al aglomerado integrado por la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú y representa unas 89.000 personas cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir la Canasta Básica Total.

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El indicador quedó casi seis puntos porcentuales por encima del promedio del Noroeste Argentino (NOA), que fue del 31,5%, y también superó el nivel nacional, situado en 32,3%. De acuerdo con la medición oficial, Catamarca se ubicó entre los aglomerados con mayores niveles de pobreza del país.

Dentro del NOA, el Gran Catamarca quedó por debajo de Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%, y La Rioja, con 38,4%. En tanto, los registros fueron menores en Salta (29,7%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (27,9%) y Jujuy-Palpalá (27,6%).

A nivel nacional, los mayores índices se registraron en Concordia, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia (48,6%), Posadas (42,2%), Corrientes (41%) y Gran Santa Fe (38,6%). En el extremo opuesto se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, con 11,1%, mientras que Neuquén-Plottier alcanzó el 19,6%, Mar del Plata el 20,4% y Gran Rosario el 23,1%.

Catamarca lidera la desocupación del NOA

El mercado laboral de Catamarca atraviesa un escenario de fuerte deterioro. En el segundo trimestre de 2026, el Gran Catamarca alcanzó una tasa de desocupación del 6,4%, el registro más alto entre los aglomerados del Noroeste Argentino y el decimocuarto entre los 32 centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

De acuerdo con la información difundida sobre el mercado de trabajo local, la cantidad de personas con problemas de inserción laboral pasó de unas 40.000 a 49.500 en un año, sobre una población económicamente activa de alrededor de 104.000 personas.

A esto se suma la necesidad de buscar más ingresos entre quienes ya tienen un puesto. El 27,1% de los ocupados busca activamente otro trabajo, una de las proporciones más elevadas del país, mientras que la subocupación demandante llegó al 14%, por encima del promedio nacional del 8%.

El panorama también está marcado por la pérdida de empresas con trabajadores registrados. Un informe de la Fundación Fundar, elaborado a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señala que Catamarca perdió el 14,7% de sus empresas desde noviembre de 2023. La caída equivale a unas 480 empresas empleadoras menos.

El retroceso provincial se encuentra entre los más pronunciados del país. Fundar ubica a Catamarca, junto con La Rioja y Tierra del Fuego, entre las jurisdicciones más afectadas desde el inicio de la actual gestión nacional.

El deterioro del empleo formal también alimentó cuestionamientos de sectores comerciales hacia la gestión del gobernador Raúl Jalil. Comerciantes de rubros como calzado e indumentaria cuestionan la distribución de los programas de asistencia y plantean que los locales tradicionales enfrentan dificultades frente al ingreso de productos importados de bajo costo.

A su vez, referentes gremiales señalan que el crecimiento de la actividad minera no se traduce necesariamente en una mayor generación de empleo en los principales centros urbanos de la provincia, debido a que buena parte de las contrataciones se concentra en el oeste catamarqueño.