Insólito: mientras Catamarca lidera el ranking de morosidad con un 34%, Jalil continúa sin aplicar medidas de alivio financiero

En el marco de la morosidad en alza de todas las familias argentinas, el Gobierno de Catamarca figura como la gestión provincial que no implementa medidas de alivio financiero para sus ciudadanos mientras el 34,34% de los catamarqueños posee compromisos crediticios en situación irregular, según el informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

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A nivel nacional, el estudio de IREAL analizó las políticas dirigidas a familias endeudadas e identificó que la gran mayoría de los gobiernos provinciales optó por poner en marcha mecanismos de auxilio. La tendencia predominante entre los distritos que intervinieron consiste en subsidiar la tasa de interés de los préstamos con fondos públicos, mientras que otros prefirieron aliviar la carga tributaria. La falta de medidas y programas por parte del gobierno de catamarqueño deja a la provincia en una posición desfavorable dentro del panorama federal.

El dato que preocupa en Catamarca

La dimensión de la crisis se refleja en números que este medio difundió este mes de septiembre: en la provincia hay 203.513 personas con deudas registradas, por un monto total de $845.015 millones. De ese volumen, $186.203 millones corresponden a mora, mientras que casi 70.000 personas acumulan atrasos superiores a los 90 días.

Asimismo, entre quienes ya presentan incumplimientos, la deuda promedio alcanza los $2,66 millones. Este dato evidencia el fuerte deterioro de la economía familiar y la creciente dificultad de los hogares para sostener sus compromisos en un contexto donde los ingresos continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento en el costo de los bienes y servicios básicos

Catamarca perdió casi 15% de sus empleadores

El gobierno de Jalil enfrenta varios datos negativos sobre la actividad económica, como el que indica que la provincia perdió el 14,7% de sus empresas empleadoras privadas desde noviembre de 2023, una caída que la ubicó entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. En junio de 2026 quedaron registradas apenas 2.794 firmas, frente a las 3.277 que había antes del inicio de la actual gestión del Gobierno nacional.

Según el informe de Politikón Chaco, el deterioro expone las dificultades que atraviesa el entramado productivo catamarqueño con menos empresas capaces de sostener puestos de trabajo registrados. En términos absolutos, la provincia perdió 483 empresas empleadoras en el período analizado, mientras que sólo seis jurisdicciones tuvieron caídas de doble dígito. Catamarca, con -14,7%, quedó entre las provincias más golpeadas por la contracción.

El dato más reciente tampoco muestra una recuperación. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la cantidad de empresas empleadoras catamarqueñas cayó otro 8,1%, equivalente a 247 firmas menos. La provincia pasó así de 3.041 empleadores en junio del año pasado a 2.794 en junio de este año.