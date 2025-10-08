Megaoperativo contra la marcha de jubilados en un día clave para el Congreso

El Ministerio de Seguridad desplegó un desproporcionado operativo de seguridad en las cercanías al Congreso a la espera de la votación en la Cámara de Diputados de la regulación de los decretos de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei. Un cordón de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura, vallas y camiones hidrantes aguardan una nueva marcha de jubilados, que intentarán llevar adelante un nuevo semaforazo contra el ajuste del Gobierno.

La semana pasada, las fuerzas de Seguridad comandadas por Patricio Bullrich avanzaron con escudos y gases lacrímogenos sobre los jubilados que se habían concentrado en los alrededores del Congreso y detuvieron circunstancialmente al menos a dos jubilados, mientras los policías se hacían paso tirando directamente a las caras de los manifestantes.

"Como siempre, intentábamos dar la vuelta y me agarraron entre cuatro gendarmes, me patean la espalda, me pegaron los federales también", remarcó Víctor en declaraciones televisivas desde el camión, antes de ser trasladado tras la detención. "Te pegan. Es una locura lo que están haciendo", sumó otra jubilada al denunciar la represión de la semana pasada.

Noticia en desarrollo