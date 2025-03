La estafa de $LIBRA2 y la “sorpresa” del candidato libertario Espert

Otro nuevo escándalo sobre criptomonedas sacude al gobierno de La Libertad Avanza. En este caso, el diputado libertario y candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, promocionó en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA V2, aunque acusó que “fue un hackeo”. El dirigente se mostró “sorprendido” al enterarse de que hubo gente invirtió en ella.

En una nota en el canal LN+, la periodista le contó que “la criptomoneda existió, cotizó y subió unos dólares”, a lo que Espert se mostró “sorprendido” y dijo que “eran una manga de hijos de puta” y que los “iban a hacer mierda” en alusión a quienes supuestamente le hackearon la cuenta de X e hicieron el posteo de promoción. Además agregó que era un “hackeo político”.

El posteo de Espert

"¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2, un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y pymes con financiamiento privado transparente y descentralizado", indicaba el mensaje de José Luis Espert, que, al igual que con el escándalo de Javier Milei, compartía el código del contrato para adquirir el token. La publicación duró una hora.

El posteo de José Luis Espert

Luego de ello, el diputado libertario denunció un “hackeo” en su cuenta. "Lamento profundamente informarles que mi cuenta fue hackeada. Los mensajes y publicaciones recientes no son de mi autoría, y pido disculpas a todos los que pudieron haberse confundido o malinterpretado por estas acciones malintencionadas”, escribió. Amén de ello, la asesora del diputado libertario aseguró que todavía “no recuperaron la cuenta” y que ese mensaje también era “hackeado”.

Caso $LIBRA: qué pasará ahora que damnificados fueron tenidos por querellantes

Este jueves, los camaristas porteños Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín “Doctrina” Irurzun hicieron lugar a una apelación de tres damnificados en el caso $LIBRA –donde están involucrados Milei y su hermana Karina, entre otros- y revocaron la decisión de Servini de no tenerlos por querellantes. Los tres damnificados cuyos nombres se preservan (J.M, M.P y A.V) son representados legalmente por Juan Grabois –el dirigente es abogado- y los letrados Nicolás Rechanik y Carolina Palacin Roitbarg. A partir de esta jornada, los tres estafados podrán actuar como acusadores privados en el expediente.

Como publicó El Destape, Servini había rechazado el pedido de los damnificados porque consideró que hasta el momento no había en la causa un delito claro del que podrían ser víctimas. Para la magistrada, hasta que se demuestre lo contrario, no está delimitada una estafa y quienes invirtieron en el token $LIBRA sabían que podían perder dinero. A su vez, dijo que no estaba acreditado en la pesquisa que quienes se presentaron como perjudicados de la maniobra hayan efectivamente perdido plata. La cámara rechazó sus argumentos y revocó su decisión luego de realizar una audiencia de la que participaron Grabois, su equipo de letrados y los abogados de dos de los denunciados, Mauricio Novelli y Sergio Morales, quienes son acusados de ser los intermediarios entre los impulsores de $LIBRA y el gobierno.