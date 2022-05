Crimen de José Luis Cabezas: cómo craneó la foto a Alfredo Yabrán que le costó la vida

Ante el reciente estreno del documental El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, en la plataforma de streaming Netflix, un repaso por la fotografía de Alfredo Yabrán que fue tapa de Revista Noticias en marzo del '96.

El reportero gráfico José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 luego de ser secuestrado en Pinamar por un grupo mixto de policías y civiles bajo las órdenes del jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, quien estaba molesto porque el reportero gráfico había tomado una foto suya el verano anterior, cuando aún no se conocían imágenes de él. El principal responsable se suicidó a más de un año del crimen, otros nueve fueron condenados en un juicio y actualmente ninguno está en prisión. Ante el reciente estreno del documental de Netflix, El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, un repaso cronológico sobre cómo se gestó la famosa foto de Yabrán en la playa.

En la temporada veraniega de 1996 en Pinamar, el fotoperiodista José Luis Cabezas y el periodista Gabriel Michi se dispusieron a sacar la fotografía que nunca nadie había conseguido, y que terminaría, un año más tarde, con el asesinato de Cabezas: un retrato de cuerpo entero a Alfredo Yabrán, peligroso empresario y mafioso vinculado a los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Cabe destacar que en ese momento, Yabrán era el personaje más buscado por el periodismo después de la denuncia que le hizo Domingo Cavallo, quien lo señaló como el jefe de una mafia enquistada en el poder.

Hasta ese momento las apariciones de Yabrán en los medios habían sido únicamente dos. Ambas fueron entrevistas para Revista Noticias y la única condición que puso el empresario fue que no le saquen fotos. ¿Por qué? "Porque sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente", recuerda Gabriel Michi las palabras de Yabrán en el documental de Netflix dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Vanesa Ragone. Y cuando ni siquiera los servicios de inteligencia tenían una foto suya, fue José Luis Cabezas quien expuso su identidad en los medios argentinos.

Cronología de una foto histórica

Tras enterarse que Yabrán estaría en Pinamar, Michi y Cabezas hicieron guardia en la cercanía de la casa del empresario, en una posición desde la que se veía la puerta de ingreso de su casa. En esa primera instancia el lente de Cabezas lo capturó mientras entraba a su casa, de espaldas. Como dicha foto no servía para la función periodística, ambos averiguaron el balneario donde pararía la mañana siguiente.

Una vez que Michi hubo descubierto a Yabrán tendido en una reposera junto a su mujer, se dirigió con Cabezas hasta el estacionamiento del balneario y desde ahí -con un lente largo, con duplicador- se hizo la primera tanda de fotografías. "Yo le hice de trípode. Él apoya su cámara en mi hombro y saca la primera tanda de fotos, que contiene esa captura en la que se lo ve a Yabrán sentado en una reposera", contó Michi años atrás, en una entrevista con la agencia de noticias Télam.

Al rato, Yabrán dejó la reposera y en compañía de su mujer se dispuso a caminar por el balneario. En ese momento, Cabezas no tenía el ángulo adecuado para sacar una fotografía de frente y Michi procedió a calmarlo, indicándole que si se iba en algún momento debía regresar. Tras una larga espera, el avistamiento de Yabrán fue un llamado a la acción. Michi y su esposa fingieron poses de fotos turísticas y, con pulso ágil, Cabezas disparó los flashes hacía el mafioso.

"En el preciso momento en que Yabrán se acercó a nosotros, José Luis guarda la cámara para que no lo vea y ve como le da un beso a su mujer. Estaba muy cerca de nosotros. Una vez que pasó de largo, José me dijo 'como me perdí esa foto'", recordó Michi en la mencionada entrevista. Al día siguiente, la dupla de reporteros de Noticias alquilaron una carpa en el balneario y cuando Yabrán volvió a encarar su caminata, se dispuso el mismo operativo para conseguir mejores fotos. Con la esposa de Cabezas posando para el lente, se dispararon los flashes que harían historia. El 3 de marzo de 1996 la tapa "Yabrán ataca de nuevo" desató una ola de caos mediático que terminó con la furia del empresario y el asesinato de José Luis Cabezas al año siguiente.

El cuerpo baleado y esposado de Cabezas, que trabajaba para la revista Noticias y solía cubrir la temporada veraniega en la costa atlántica bonaerense, fue hallado en el interior de un auto quemado en una cava cercana a la localidad de General Madariaga. A 25 años del asesinato José Luis Cabezas, el documental de Netflix viene a reavivar el interés por un caso que conmovió a la sociedad argentina y que todavía no encontró justicia.