Radio Mitre le reclama US$ 300 mil a herederos de Lanata: "Desagradecidos"

A ocho meses de la muerte del periodista Jorge Lanata, su viuda, Elba Marcovecchio, confirmó que Radio Mitre le reclama a sus herederos una deuda de 300 mil dólares por un préstamo que le había otorgado antes de fallecer y que nunca devolvió. Su ex esposa tildó al medio como "desagradecidos" que no contemplan los "12 años maravillosos" en los cuales dio "popularidad y nivel intelectual" a la última emisora de la que formó parte.

"Jorge les dio 12 años maravillosos. Les dio años de popularidad y un nivel intelectual ¿quién lo sucede?”, planteó Marcovecchio en diálogo con América. La ex esposa de Lanata confirmó que Radio Mitre inició una demanda por los 300 mil dólares que el periodista debía antes de fallecer. "Eso apareció en el expediente", explicó.

Consultada sobre si cree que en Radio Mitre son desagradecidos, su ex esposa planteó: "¿Con Jorge? Sí pero no por eso solo. Jorge les dio unos años de popularidad. Él allá arriba de todo. Era una estrella", insistió. Luego resaltó que le parece "espantoso" que "se le esté contando las costillas" a Lanata.

Según detalló, el ex conductor de Canal 13 y fundador de Página 12 pidió un préstamo total de 600 mil dólares porque quería "una gratificación" por su trabajo durante esos años. La empresa perteneciente al Grupo Clarín le otorgó 400 mil y el periodista llegó a devolver 100 mil. "El monto no era exagerado para los ingresos que tenía Jorge. Se terminó documentando en un mutuo que nunca vi. No participé", indicó Marcovecchio sobre el préstamo que ocurrió cuando ella ya estaba casada con él.

Por qué debía ese dinero

En relación al destino del dinero, su viuda remarcó que fue para remodelar una vivienda en Punta del Este, Uruguay y comprar obras de arte y un auto, aunque descartó que el monto fuera destinado a su hogar. "A mi casa fue 0 de ese préstamo. Unas cosas las compré antes y otras después. Todavía no la vi a la deuda", deslizó.

Marcovecchio también hizo alusión a recientes declaraciones de la ex pareja y madre de una de sus hijas, Sara Stewart Brown, al decir que "no tienen ni idea de lo que pasaba" en su matrimonio. "Ella no sabe porque no estaba en casa", lanzó.

Además, comentó que "la sucesión ya empezó" pero que todavía "no hay declaratoria" de sus herederos. "No soporto ver el nombre de él en la carátula de un expediente. En mi caso, y también en el de sus hijas, seguimos atravesando un duelo. Lo cuento en primera persona”, apuntó.