Un Menem salió en defensa de su familia tras los audios y las denuncias de coimas: "Manoseando de más mi apellido"

Eduardo Menem, exsenador y padre de Martín Menem, se quejó de que están "manoseando de más" su apellido con las denuncias por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que denunció su exdirector Diego Spagnuolo y que salpica al gobierno de Javier Milei, a su hermana Karina y a "Lule" Menem.

“Hay que ser muy cuidadoso hasta que se expida la Justicia”, pidió el exsenador Eduardo Menem. En ese sentido, el padre del presidente de la Cámara de Diputados se quejó en una breve entrevista con LN+: “Están manoseando de más mi apellido, el apellido de mi familia”.

“Defiendo mi apellido, mi familia, defiendo el honor de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, que se ven perjudicados por esta campaña de desprestigio, que no tiene ningún fundamento serio”, siguió el hermano del expresidente Carlos Menem respecto a las denuncias por coimas que salpican nuevamente a su familia.