El exsenador Eduardo Menem, padre de Martín y hermano del expresidente Carlos Saúl, salió en defensa de su familia tras el escandalo de presuntas coimas que desataron los audios de Diego Spagnuolo, amigo íntimo de Javier Milei y exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que no solo salpica al gobierno nacional sino en particular a los Menem. El padre del presidente de la cámara de Diputados consideró que están "manoseando de más" su apellido y pidió esperar a que se expida la justicia.
Un Menem salió en defensa de su familia tras los audios y las denuncias de coimas: "Manoseando de más mi apellido"
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El exsenador Eduardo Menem, padre de Martín y hermano del expresidente Carlos Saúl, habló de los audios de Spagnuolo con presuntas coimas que salpican al gobierno de Milei y en particular a su familia.
Hace 1 hora
El padre de Martín Menem rompió el silencio y pidió esperar a la Justicia
Eduardo Menem, exsenador y padre de Martín Menem, se quejó de que están "manoseando de más" su apellido con las denuncias por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que denunció su exdirector Diego Spagnuolo y que salpica al gobierno de Javier Milei, a su hermana Karina y a "Lule" Menem.
“Hay que ser muy cuidadoso hasta que se expida la Justicia”, pidió el exsenador Eduardo Menem. En ese sentido, el padre del presidente de la Cámara de Diputados se quejó en una breve entrevista con LN+: “Están manoseando de más mi apellido, el apellido de mi familia”.
“Defiendo mi apellido, mi familia, defiendo el honor de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, que se ven perjudicados por esta campaña de desprestigio, que no tiene ningún fundamento serio”, siguió el hermano del expresidente Carlos Menem respecto a las denuncias por coimas que salpican nuevamente a su familia.
Hace 2 horas
Adorni habló sobre los audios de Karina: "Escándalo sin precedentes"
El vocero presidencial se refirió a la grabación que se conoció en las últimas horas y consideró que "es un escándalo". Según su declaración, se grabó a la funcionaria "dentro de Casa Rosada".
El vocero presidencial Manuel Adorni rompió el silencio con un tuit en X (ex Twitter) en el que opinó sobre el escándalo de los presuntos audios que se difundieron de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", escribió el vocero del presidente Javier Milei. Asimismo, opinó que este tema se trata de "una operación orquestada" con "el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno" e "influir en el proceso electoral".
Hace 2 horas
Eduardo Feinmann dio detalles de los audios filtrados de Karina Milei
Eduardo Feinmann contó lo que sabe sobre los audios filtrados de Karina Milei. Qué dijo el periodista de A24.
Eduardo Feinmann contó lo que sabe sobre los audios filtrados de Karina Milei.
Eduardo Feinmann habló en su programa de A24 sobre los audios filtrados de Karina Milei, quien presuntamente estaría charlando con gente de su entorno en medio del escándalo por las supuestas coimas en la ANDIS. El periodista dio detalles del material difundido en las últimas horas y aseguró: "En una reunión con una o más personas".
Hace 2 horas
3 de cada 10 votantes de Milei piden la renuncia de Karina Milei
Una de las primeras encuestas después de los audios del caso Spagnuolo muestra cómo las acusaciones de supuestas coimas de la hermana del Presidente y "Lule" y Martín Menem, quebraron a los electores que eligieron a Javier Milei en 2023.
La filtración del audio del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que reveló el sistema de presuntas coimas que tendría como principal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, implosionó en el gobierno de Javier Milei y también atacó a su base electoral.
Hace 2 horas
Pese a los audios, Karina no altera la campaña en la recta final para la Provincia
Pese a las protestas callejeras, el mileismo no cambiará el formato de los actos ni se espera que Karina Milei deje de aparecer el público. El Gobierno necesita buena concurrencia a las urnas para las legislativas bonaerenses. En qué secciones electorales se ven mejor y peor.
La filtración de audios del caso Spagnuolo y ahora de Karina Milei impactó de lleno en la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Las dos últimas recorridas de Javier Milei y su hermana fueron abortadas por protestas e incidentes y comenzó una sucesión de filtraciones de audios. En ese contexto, el oficialismo nacional encara la última semana de campaña de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la que manejan un mapa de secciones más o menos favorables y una preocupación en el día del comicio.