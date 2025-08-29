Eduardo Feinmann contó lo que sabe sobre los audios filtrados de Karina Milei.

Eduardo Feinmann habló en su programa de A24 sobre los audios filtrados de Karina Milei, quien presuntamente estaría charlando con gente de su entorno en medio del escándalo por las supuestas coimas en la ANDIS. El periodista dio detalles del material difundido en las últimas horas y aseguró: "En una reunión con una o más personas".

"En una reunión privada. No son audios que han encontrado en el teléfono, no son esos mensajes de voz que se suponía en algún momento. Esto, indudablemente, la han grabado en algún lugar, en una reunión con una o más personas, bajando una línea de cómo hay que trabajar en equipo", explicó Eduardo Feinmann.

Hasta el momento, Karina Milei no se expresó públicamente sobre los audios difundidos primeramente en Carnaval Stream. Por su parte, Eduardo Feinmann dio su opinión al respecto y dio detalles de lo publicado en horas de la tarde del viernes 29 de agosto.

Qué dicen los audios de Karina Milei

En el medio de la crisis en el gobierno nacional por las filtraciones de las grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, se publicaron dos audios atribuídos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El medio Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del presidente Javier Milei. "No podemos entrar en la pelea... nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: "Acá que nisiquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy... entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada...".

Los audios de Spagnuolo develaron un sistema de presuntas coimas que tiene como prinicipal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia. Las primeras encuestas tras esas revelaciones marcaron una caída en la imagen del Javier Milei y su gobierno y un señalamiento de parte del electorado. Tras este hecho, las recorridas electorales del Presidente y su hermana terminaron en protestas.