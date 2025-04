Se destraba Ficha Limpia: dos senadores de Santa Cruz apoyan su tratamiento

Javier y Karina Milei no creen en un gobierno de coalición. No creen en el formato que eligieron Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya que fracasaron. Los ingresos de dirigentes de la UCR y el PRO al Gabinete fueron acuerdos personales y no de estructuras. Ese sistema de “uno a uno”, que es ejecutado por la hermana del Presidente, se implementa también en el armado de listas para estas elecciones legislativas. Con el agregado de que la negociación en las provincias es con el referente del distrito y no se cierra en Casa Rosada. Esa idea purista empieza a recibir críticas internas tanto en las propias filas de La Libertad Avanza (LLA) como de parte de los aliados “radicales con peluca” y bullrichistas, que piden mayor apertura y advierten que con el sello solo “no alcanza”.