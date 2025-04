CFK apuntó contra la política económica de Milei y destacó la del peronismo

Cristina Fernández de Kirchner publicó en la mañana de este sábado un gráfico sobre la participación de los asalariados en el PBI de los últimos 90 años y en el posteo evidenció que "el periodo más virtuoso para los salarios" fue entre 2003 y 2015: "tres gobiernos del Peronismo o Kirchnerismo como más te guste". Es el tercer descargo en una semana de la expresidenta, que además volvió a hablar de "proscripción".

Sin mencionar a Javier Milei, Cristina Fernández criticó con dureza el plan económico del gobierno libertario y destacó tres períodos históricos en particular para la economía de los argentinos de los últimos 90 años (entre 1935 y 2024). Es que la presidenta del Partido Justicialista compartió en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un gráfico elaborado por Argendata -"sitio perteneciente a la fundación de investigación en Buenos Aires llamada FUNDAR, insospechada de ser peronista, kirchnerista o cualquier cosa que se le parezca… O sea… no son ni feos, ni sucios, ni malos", detalló CFK- sobre la participación de los asalariados en el PBI.

"Ese concepto económico (participación de los asalariados en el PIB), traducido al castellano básico y sobre todo, a una cuestión empírica en la calidad de vida de cada uno de los laburantes, PRUEBA (de manera inapelable) CON QUÉ GOBIERNOS LA PLATA TE ALCANZABA PARA COMPRAR MAS COSAS, LLEGAR TRANQUILO A FIN DE MES Y HASTA AHORRAR…", compartió Cristina. Inmediatamente después, la expresidenta apuntó contra Javier Milei y su política económica, aunque sin nombrarlo: "O CUANDO, COMO AHORA, A LA INMENSA MAYORÍA DE LOS ARGENTINOS NO LE ALCANZA LA GUITA PARA NADA Y LA VIDA COTIDIANA SE HACE MUY PESADA Y CADA VEZ MÁS DIFÍCIL".

Al hacer un análisis del gráfico que compartió, CFK destacó los tres picos de la participación de los asalariados en el PBI argentino de los últimos 90 años: el periodo 2003-2015 ("tres gobiernos del Peronismo o Kirchnerismo como más te guste"); el ciclo 1942-1954, que significó el ascenso de Juan Domingo Perón de la Secretaría de Trabajo a la presidencia; y el pico de 1974, año de la muerte del propio Perón en la presidencia. "¿TE DAS CUENTA QUE ES TODO AL REVÉS DE LO QUE ESCUCHÁS cuando te pican los sesos todos los días, no?", sumó Cristina.

CFK habló de proscripción

Además de destacar los periodos en los que mejor le fue a los asalariados argentinos, la expresidenta remarcó: "Que los RESPONSABLES POLÍTICOS de los periodos de MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES en el PIB hayan sido, y sigan siendo, PERSEGUIDOS, CONDENADOS Y PROSCRIPTOS… no es ninguna casualidad". En ese sentido reconoció que tampoco es fortuito que los responsables de las "estafas financieras del 2001 y el 2018" vuelvan a manejar el Estado para endeudarlo y hundir a millones de argentinos en la miseria y el dolor. "Como siempre digo, en la Argentina… TODO HACE JUEGO CON TODO", concluyó Cristina Fernández de Kirchner.