Diputado libertario afirmó que el dólar "no puede impactar" en la inflación

Pese a que las cadenas y supermercadistas intentan no trasladar a sus góndolas las nuevas listas de precios, que reciben con subas de casi 10% luego de la liberación del cepo cambiario, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Bertie Benegas Lynch aseguró que "el dólar no puede impactar en la inflación". Además, afirmó que el gobierno de Javier Milei "no generó nueva deuda" tras el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"El dólar no puede impactar en la inflación, es un activo monetario más", dijo en diálogo con Radio Rivadavia, quitándole importancia a los posibles aumentos en la moneda estadounidense. En línea con los planteos de Milei, el legislador consideró que es "el mercado" quien determinará su valor. "Con el tema del dólar estaría absolutamente tranquilo, será lo que el mercado quiera que sea. No hay nada de atrasado ni adelantado ni nada", planteó.

En ese sentido, el diputado criticó que en las anteriores gestiones hubo una "avalancha de impresiones" de billetes por parte del Banco Central (BCRA), que calificó como una "herramienta para estafar a la gente". "Hemos tenido inflación desde 1935, con distintos procesos. En los últimos 40 años mucho mas agravada y en los últimos 20 hemos tenido en el Banco Central y en el Tesoro Nacional una runfla de mandriles con aspiración de estafar a la gente", indicó.

Si bien el Gobierno ya recibió US$ 12.000 millones del FMI y acordó con otros organismos como el BID y el Banco Mundial desembolsos por US$ 22.000 millones en tres años, para Benegas Lynch el gobierno "no generó nueva deuda". "El gobierno pagó deuda y resolvió el tema de las importaciones", agregó el diputado, y sostuvo que la gestión de Milei va "en buena dirección".

Guerra de precios en supermercados: mayoristas rechazan aumentos y advierten que "no hay consumo"

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazó las listas con aumentos de precios por parte de las empresas proveedoras por considerarlos injustificados. De ese modo, se plegó a la actitud de los grandes supermercados minoristas, que también habían rechazado aumentos mayores al 9% esta semana. Además, entre las voces críticas se destaca la de un supermercadista que advierte que las subas son "exageradas" porque "no hay consumo".

“Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”, señaló la entidad en un comunicado publicado en las últimas horas.