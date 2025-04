Francos reconoció la devaluación y el traslado a precios: "Fue pequeñita"

Tras las críticas de la ex presidenta Cristina Kirchner a la política económica del gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a responderle por primera vez. Sin embargo, el ministro coordinador terminó dandole la razón a la titular del Partido Justicialista (PJ), ya que reconoció la existencia de una devaluación del peso, producto de la quita parcial del cepo a la compra de dólares.

"La realidad es que el dólar se mantuvo, prácticamente, en los mismos valores que ya tenía el oficial. Si hubo una devaluación, fue muy pequeñita. Así como pudo haber una devaluación del peso, en todo momento puede haber una sobrevaluación, ¿no?", sostuvo Francos en una entrevista con Radio Mitre.

Francos sostuvo que la devalución se dio "porque el dólar está sujeto a la libertad, a la libre oferta y demanda de la moneda extranjera, como los demás productos"

"Los argentinos estamos acostumbrados a juzgar la economía por los vaivenes del dólar... Ninguna de esas cosas se confirmó. Pero sí confirmamos otras cosas. Cuando los productores de alimentos quisieron vender con 10 % de aumento, los argentinos dijeron 'No, hasta acá llegaste, con ese precio no te compro'. Y los productores tuvieron que recalcular y sujetarse a las posibilidades del mercado", conjeturó.

En esa linea, señaló que "cuando les llegaron los precios con aumentos a las grandes cadenas de comercialización, les dijeron 'Pará, flaco, no podes aumentar el 10% así nomás: el dólar no aumentó; no me vengas a cargar a mí por lo que vos pensás que tiene que valer el dólar o lo que Cristina cree que tiene que valer el dólar', que dijo un 30%"

CFK apuntó contra la política económica de Milei

Cristina Kirchner publicó en la mañana de este sábado un gráfico sobre la participación de los asalariados en el PBI de los últimos 90 años y en el posteo evidenció que "el periodo más virtuoso para los salarios" fue entre 2003 y 2015: "tres gobiernos del Peronismo o Kirchnerismo como más te guste". Es el tercer descargo en una semana de la expresidenta, que además volvió a hablar de "proscripción".

Sin mencionar a Javier Milei, Cristina Fernández criticó con dureza el plan económico del gobierno libertario y destacó tres períodos históricos en particular para la economía de los argentinos de los últimos 90 años (entre 1935 y 2024). La titular del PJ compartió en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un gráfico elaborado por Argendata -"sitio perteneciente a la fundación de investigación en Buenos Aires llamada FUNDAR, insospechada de ser peronista, kirchnerista o cualquier cosa que se le parezca… O sea… no son ni feos, ni sucios, ni malos", detalló la ex mandataria- sobre la participación de los asalariados en el PBI.

"Ese concepto económico (participación de los asalariados en el PIB), traducido al castellano básico y sobre todo, a una cuestión empírica en la calidad de vida de cada uno de los laburantes, PRUEBA (de manera inapelable) CON QUÉ GOBIERNOS LA PLATA TE ALCANZABA PARA COMPRAR MAS COSAS, LLEGAR TRANQUILO A FIN DE MES Y HASTA AHORRAR…", compartió Cristina. Inmediatamente después, la expresidenta apuntó contra Javier Milei y su política económica, aunque sin nombrarlo: "O CUANDO, COMO AHORA, A LA INMENSA MAYORÍA DE LOS ARGENTINOS NO LE ALCANZA LA GUITA PARA NADA Y LA VIDA COTIDIANA SE HACE MUY PESADA Y CADA VEZ MÁS DIFÍCIL".

Al hacer un análisis del gráfico que compartió, CFK destacó los tres picos de la participación de los asalariados en el PBI argentino de los últimos 90 años: el periodo 2003-2015 ("tres gobiernos del Peronismo o Kirchnerismo como más te guste"); el ciclo 1942-1954, que significó el ascenso de Juan Domingo Perón de la Secretaría de Trabajo a la presidencia; y el pico de 1974, año de la muerte del propio Perón en la presidencia. "¿TE DAS CUENTA QUE ES TODO AL REVÉS DE LO QUE ESCUCHÁS cuando te pican los sesos todos los días, no?", sumó Cristina.