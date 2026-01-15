Reforma laboral: Santilli retoma gira por las provincias y se reúne con Cornejo y Orrego

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego, al retomar la gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral.

Sin horario definido aún, la cita con Cornejo será por la mañana, mientras por la tarde Santilli hará lo propio con Orrego, indicaron fuentes oficiales.

El viernes a las 14, en tanto, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien el funcionario iba a ver el martes último antes de que el vuelo desde Santa Rosa debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

Ese mismo día Santilli estará por la tarde en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes, en tanto, iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

Para ese mismo viernes, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.