El presidente Javier Milei se prepara para firmar el acuerdo de Mercosur- Unión Europea y su gestión sigue avanzando con los acuerdos para aprobar la reforma laboral. En tanto, avanza en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este jueves 15 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Reforma laboral: Santilli retoma gira por las provincias y se reúne con Cornejo y Orrego
Hace 1 hora
Santilli retoma la gira por las provincias y se reúne hoy con Cornejo y Orrego
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego, al retomar la gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral.
Sin horario definido aún, la cita con Cornejo será por la mañana, mientras por la tarde Santilli hará lo propio con Orrego, indicaron fuentes oficiales.
El viernes a las 14, en tanto, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien el funcionario iba a ver el martes último antes de que el vuelo desde Santa Rosa debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.
Ese mismo día Santilli estará por la tarde en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes, en tanto, iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.
Para ese mismo viernes, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.
Hace 1 hora
Kicillof: "Con Milei, estamos entrando en la tercera temporada de desgracia"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó las reuniones que tuvo con empresarios e intendentes de las ciudades balnearias para ofrecer alternativas a corde a todos los bolsillos de los argentinos.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Villa Gesell en el que aseguró que a pesar de atravesar una de las peores temporadas de verano producto de la crisis económica la provincia "redobló esfuerzos" para que haya opciones de estadías para todos los bolsillos. El gobernador agredeció a los intendentes de las ciudades balneareas y a empresarios por sumarse al esfuerzo y mantener precios precios que sean accessibles para todos.
Hace 2 horas
Con Milei en Mar del Plata, se larga el 2026 de LLA en la provincia de Buenos Aires
Tras Córdoba, Paraguay y Davos, el Presidente encabezará una actividad en la ciudad balnearia. Mientras tanto, el mileismo bonaerense lanza la primera baraja de nombres de cara a la candidatura a la gobernación provincial.
El presidente Javier Milei hará su primer viaje esta semana a Córdoba, pero terminará el mes con una visita clave a la provincia de Buenos Aires. Será el inicio de la acción política de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense en 2026, un año en el que se comenzarán a construir las candidaturas para el año electoral.
Hace 3 horas
Una empresa de seguridad privada despidió 130 trabajadores
Los empleados denunciaron que la empresa les ofreció solo el 70 por ciento de las indemnizaciones.
130 despidos en una empresa de seguridad privada.
En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas, 130 trabajadores de la seguridad privada se quedaron sin su fuente de ingresos en este comienzo de año.