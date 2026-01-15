Inflación de diciembre: con un 2,8%, desde Formosa advierten que "el relato oficial no se sostiene"

La inflación de diciembre se ubicó en el 2,8% y volvió a encender las alertas sobre la evolución de los precios en el país. Así lo advirtió el defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, quien sostuvo que el dato “está lejos del relato oficial que asegura que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) va a desaparecer”, y remarcó que se trata del séptimo mes consecutivo de aceleración inflacionaria, por lo que "no se sostiene".

Según señaló en comunicación con medios locales, el Gobierno nacional celebró el registro de diciembre por considerarlo el más bajo de los últimos ocho años, aunque aclaró que, aun con ese número, Argentina cerró 2025 entre los países con mayor inflación a nivel global. En ese marco, Gialluca advirtió que las proyecciones privadas para 2026 comenzaron a revisarse al alza: “Consultoras que estimaban una inflación del 20% ahora hablan de un 30%, el triple de lo previsto por el Ejecutivo en el Presupuesto aprobado por el Congreso”.

El funcionario comparó la situación local con la región y destacó que los índices inflacionarios de Argentina se mantienen muy por encima del promedio latinoamericano. En 2025, Colombia registró un alza anual del 5,1%; Honduras, 4,98%; Brasil, 4,26%; México, 3,69%; Uruguay, 3,65%; Chile, 3,5%; Paraguay, 3,1%; y Ecuador, 1,9%. En El Salvador, con una economía dolarizada, la inflación fue del 0,91%, mientras que Costa Rica cerró el año con deflación del 0,99%.

Cuál fue la inflación del NEA en diciembre

Como cada mes, este enero se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 3,4% durante diciembre del 2025.

Ese número significó un aumento del 1% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,4%), al mismo tiempo que se situó 0,6% por arriba de la media nacional, que se ubicó en 2,8%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 28,8%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 31,5%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%), Restaurantes y hoteles (3,8%) y Transporte (3,6%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Educación (-2,1%), Prendas de vestir y Calzado (0,7%) y Salud (1,6%).