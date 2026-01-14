Inflación en el NEA: el INDEC difundió la variación de precios de rubros de diciembre

Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, en el que se reveló que la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación del 3,4%, por encima del 2,8% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%), Restaurantes y hoteles (3,8%) y Transporte (3,6%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NEA fueron los de Educación (-2,1%), Prendas de vestir y Calzado (0,7%) y Salud (1,6%).

Con respecto al acumulado en la región desde diciembre de 2024, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Educación (67,7%), Restaurantes y hoteles (44,7%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (36,5%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (12,7%), Prendas de vestir y calzado (14,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (19,9%).

En cuanto a la variación de precios acumulada durante el 2025, los dos más afectados fueron Carnes y derivados (59,2%) y Aceites, grasas y manteca (41,6%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Verduras, tubérculos y legumbres (-1,5%) y Pan y cereales (14,8%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de diciembre fue del 2,8% y en 2025 trepó al 31,5%, según el Indec. De esta forma, el nivel de precios encadenó el séptimo mes sin bajar y la noticia vuelve a poner en duda el futuro del programa económico, que no pude controlar la curva ascendente del último semestre.

En el último mes del año, el rubro de mayor aumento en el mes fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Sin embargo, el segmento con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas

Por otra parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3%) y Estacionales (0,6%).

El dato de inflación representa un cimbronazo en el equipo económico y el discurso del Gobierno. Desde abril que el índice de precios al consumidor no arroja una disminución respecto al mes anterior y el sendero del 1% parece muy lejos en el horizonte.