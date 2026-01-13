El INDEC informó que el NEA registró una inflación del 3,4% durante diciembre, y es la más alta del país

Como cada mes, este enero se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 3,4% durante diciembre del 2025.

Ese número significó un aumento del 1% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,4%), al mismo tiempo que se situó 0,6% por arriba de la media nacional, que se ubicó en 2,8%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 28,8%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 31,5%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%), Restaurantes y hoteles (3,8%) y Transporte (3,6%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Educación (-2,1%), Prendas de vestir y Calzado (0,7%) y Salud (1,6%).

Inflación nacional

La inflación de diciembre fue del 2,8% y en 2025 trepó al 31,5%, según el Indec. De esta forma, el nivel de precios encadenó el séptimo mes sin bajar y la noticia vuelve a poner en duda el futuro del programa económico.

En el último mes del año, el rubro de mayor aumento en el mes fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Sin embargo, el segmento con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas