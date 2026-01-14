Kicillof: "Con Milei, estamos entrando en la tercera temporada de desgracia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Villa Gesell en el que aseguró que a pesar de atravesar una de las peores temporadas de verano producto de la crisis económica la provincia "redobló esfuerzos" para que haya opciones de estadías para todos los bolsillos. El gobernador agredeció a los intendentes de las ciudades balneareas y a empresarios por sumarse al esfuerzo y mantener precios precios que sean accessibles para todos.

"Nos venimos preparando fuertemente, a pesar de las dificultades, con el sector privado y con los intendentes de los destinos turísticos y hemos articulados distintas experiencias para que esta temporada soporte el destrare del gobierno económico de Milei. Les quiero agradecer porque se han mantenido los precios y han hecho ofertas", sostuvo el gobernador en un acto del que también participó la vicegobernadora Verónica Magario y varios funcionarios del gabinete.

Kicillof lamentó que esta sea la tercera temporada de "desgracia" para el turismo nacional y la producción nacional y compartó con los números récord que se registrn sobre el turismo argentino en el exterior. "La realidad es que el programa económico de Milei está destrozando el aparato productivo del país y particularmente a la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia industrial. Está destruyendo el consumo; las familias están endeudadas como nunca en toda la serie; estamos superando los 250 mil puestos de trabajo perdidos con Milei y eso se refleja en la temporada", ejemplificó.

En contraposición a la desinversión del gobierno de Milei, Kicillof anunció obras en la ruta 11 por 100 millones de dólares. "No son para la timba, son para la obra pública, para la gente, para la provincia, no para la JP Morgan ni pagarle al fondo. Sino para que la gente lo viva, lo disfrute y se desarrolle la región", sumó. El gobernador también recordó que esta temporada continuarán abiertas las escuelas de verano de las que ya participan 250 mil estudiantes.