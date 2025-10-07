Otro día de tensión para el Gobierno por caso $LIBRA y Fentanilo

Si revisitar el archivo a la luz del presente siempre es un ejercicio que permite descubrimientos, analizar los varios proyectos e iniciativas que Javier Milei quiso aprobar durante los primeros meses de su gobierno a la luz de las acusaciones públicas de financiamiento del narcotráfico para José Luis Espert y otros candidatos de La Libertad Avanza es directamente revelador. Muchos de esos intentos, ocurridos ni bien asumió el Presidente, tuvieron que ver con facilitar el lavado de activos o morigerar las penas para los responsables de ese delito. Desde la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" hasta el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", pasando por iniciativas con títulos menos ampulosos, muchos de esos proyectos fueron observados por ONGs y organismos antilavado. Varios de ellos avanzaron.