Luego de un desopilante show musical del presidente Javier Milei en plena crisis cambiaria y en medio del escándalo narco que involucra al ahora excandidato libertario José Luis Espert, el Gobierno Nacional enfrentará otro día de tensión en el Congreso. Desde el mediodía se reunirá la comisión especial de seguimiento sobre el caso Fentanilo contaminado, donde habrá responsables de institutos de salud y familiares de víctimas. Por la tarde también habrá otra jornada de la comisión investigadora del caso $LIBRA, que tendrá entre sus puntos a tratar una moción para pedir que la Justicia intervenga para que Karina Milei y otros funcionarios nacionales asistan a comparecer ante los diputados.
Otro día de tensión para el Gobierno por caso $LIBRA y Fentanilo
Obsesión desde el día uno: todos los intentos de Milei para facilitar el lavado de dinero
Si revisitar el archivo a la luz del presente siempre es un ejercicio que permite descubrimientos, analizar los varios proyectos e iniciativas que Javier Milei quiso aprobar durante los primeros meses de su gobierno a la luz de las acusaciones públicas de financiamiento del narcotráfico para José Luis Espert y otros candidatos de La Libertad Avanza es directamente revelador. Muchos de esos intentos, ocurridos ni bien asumió el Presidente, tuvieron que ver con facilitar el lavado de activos o morigerar las penas para los responsables de ese delito. Desde la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" hasta el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", pasando por iniciativas con títulos menos ampulosos, muchos de esos proyectos fueron observados por ONGs y organismos antilavado. Varios de ellos avanzaron.
La Justicia pidió informes al Gobierno y el miércoles decidirán sobre la reimpresión
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires pidió informes al ministro del Interior, Lisandro Catalán, sobre costos, recursos y posibilidades de impresión y al Correo Argentino respecto a los plazos del operativo electoral, que deberán presentar el miércoles a primera hora. Ese mismo día, a las 10.30, convocó a los representantes de las agrupaciones políticas representadas en la Boleta Unica de Papel (BUP) -15 en total- para discutir la reimpresión que reclama La Libertad Avanza luego de haber decidido bajar la candidatura de José Luis Espert y reemplazarlo por Diego Santilli. La polémica abierta en las últimas horas sobre la presentación del oficialismo en el principal distrito electoral del país debería quedar resuelta en ese encuentro.
El mercado confirma que la recesión ya llegó y que la inflación no bajará del 2%
Las principales consultoras que releva el Banco Central (BCRA) estimaron que la actividad económica volverá a caer en el tercer trimestre, un dato que confirma la percepción callejera sobre el rumbo de la economía: Argentina está en recesión. Además, proyectaron que la inflación no bajará del piso del 2 por ciento en lo que queda del año, rompiendo con el proceso de desaceleración que había prometido el Gobierno.
Caputo, más presionado: se disparó otra vez la demanda de dólares y salió a vender
El Gobierno vendió este lunes más de 450 millones de dólares y el Banco Central tendrá que entregar el martes otros 51 millones en billetes a las entidades financieras que necesitan reponer los stock para hacer frente al retiro hormiga de los ahorristas minoristas, mientras en el mercado financiero la expectativa de un inminente anuncio permitió una recuperación del precio de los bonos.
Milei presentó su libro en el Movistar en medio del narco escándalo
Mientras la presión cambiaria no para de crecer y el mercado confirma que Argentina entró en recesión, el presidente Javier Milei presentó un nuevo libro en un acto partidario llevado a cabo en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. Miles de militantes libertarios acompañaron al jefe de Estado para brindarle su apoyo en medio del narco escándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert a la candidatura de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas.
Calmar críticas en EE.UU. y atarlo al FMI: la opción de un préstamo de DEG para Milei
Mientras se diluye la posibilidad de que Argentina reciba un crédito directo del Tesoro de Estados Unidos, en los últimos días surgió una nueva posibilidad para complementar el swap de monedas de 20.000 millones de dólares. Se trata del uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI en posesión del gobierno norteamericano, aunque esta otra opción genera varias dudas, especialmente la de si estará atada o no al cumplimiento del acuerdo con el propio Fondo.