La Justicia pidió informes al Gobierno y el miércoles convocó a una reunión para decidir sobre la reimpresión

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires pidió informes al ministro del Interior, Lisandro Catalán, sobre costos, recursos y posibilidades de impresión y al Correo Argentino respecto a los plazos del operativo electoral, que deberán presentar el miércoles a primera hora. Ese mismo día, a las 10.30, convocó a los representantes de las agrupaciones políticas representadas en la Boleta Unica de Papel (BUP) -15 en total- para discutir la reimpresión que reclama La Libertad Avanza luego de haber decidido bajar la candidatura de José Luis Espert y reemplazarlo por Diego Santilli. La polémica abierta en las últimas horas sobre la presentación del oficialismo debería quedar resuelta en ese encuentro.

La decisión de bajar la candidatura de José Luis Espert del tope de la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y reemplazarlo por Diego Santilli llevó a La Libertad Avanza a reclamar la reimpresión de boletas para tratar de borrar todo rastro del escándalo narco de los últimos días. Sin embargo, el costo de la reimpresión -calculado en unos 15 mil millones de pesos-, más la dificultad para reorganizar el operativo de distribución en los escasos 20 días que quedan hasta los comicios, le dan muy pocas posibilidades a que esa idea se concrete. Además, desde algunas listas ya hicieron presentaciones para evitar cambios de último momento. El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, remitió la decisión a la Junta Electoral, de la que forma parte. Dado que ya anticiparon que consultarán a todas las fuerzas que integran la Boleta Unica de Papel (BUP), lo más probable que se encuentren con mayoría de rechazos y las boletas, que ya están terminadas en su totalidad, no se reimpriman.

"A los fines de preservar la claridad y la transparencia del proceso electoral solicitamos la impresión de la Boleta Unica de Papel (BUP) con la nómina actualizada", requirieron los apoderados de La Libertad Avanza en la presentación que hicieron ante el juez electoral Alejo Ramos Padilla. Horas después, el juez derivó la respuesta a la Junta Electoral de la que forma parte junto a la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo.