Piden a la Justicia que LLA respete paridad de género y Reichardt reemplace a Espert

La senadora electa bonaerense por Fuerza Patria, Malena Galmarini, solicitó este lunes a la Justicia Electoral que, ante la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), se respete el principio de paridad de género y se aplique el corrimiento ascendente de la lista. También, exigió que se niegue la reimpresión de boletas electorales solicitada por el partido de Javier Milei porque "carece de sustento legal" y genera un "gasto público innecesario".

La presentación, firmada por el abogado Luis Sprovieri en representación de Galmarini, sostiene que el partido libertario busca alterar el orden ya oficializado de la nómina de candidatos, lo cual -según la Ley 27.412 y su decreto reglamentario 171/2019- implicaría "un grave retroceso en los derechos electorales" del género femenino. "Debe establecerse, sin lugar a duda, que la lista quede encabezada por quien hasta ahora era la segunda candidata", señala el texto, en relación a la postulación de Karen Reichardt.

También se advierte que la normativa vigente exige un reemplazo respetando el criterio de género y la intercalación original, y denuncia que cualquier interpretación contraria implica "una lectura sesgada" de la ley. "En tales condiciones, no corresponde autorizar antojadizos reemplazos sino atenerse al simple corrimiento ascendente de la lista", agrega.

A su vez, recuerda que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Crexell”, ya cuestionó los alcances del decreto 171/2019 en materia de sustituciones. "La jurisprudencia del propio tribunal electoral ha establecido que el principio de paridad de género no implica sustitución automática por género, sino equilibrio general de composición", añade el texto.

Y en esa línea, planteó: "La correcta interpretación de la normativa lleva a entender que Espert como primer candidato en la lista de diputadas y diputados nacionales debe ser reemplazado por Karen Reichardt, produciéndose un corrimiento de la lista, lo que es compatible con la alternancia exigida por la ley nacional, la especial protección del derecho de las mujeres en el acceso a cargos electivos e incluso con la conformación actual de la boleta de sufragio".

La solicitud fue realizada en el marco del expediente “Junta Electoral Nacional Distrito Prov. de Buenos Aires s/ Elecciones Generales”, y estuvo acompañado por un pedido expreso de rechazo a la eventual reimpresión de la boleta única papel (BUP) porque generaría "una violación del principio de inmutabilidad" de la oferta electoral. "Permitir la reimpresión por esta causa contravendría el principio de economía, legalidad y seguridad jurídica electoral, generando además un gasto público innecesario. Ello sin contar el riesgo logístico y de nulidad parcial que implicaría introducir un nuevo modelo de boleta a días de los comicios", se indicó.