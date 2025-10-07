Reuniones, nombres y más plata: los mensajes cifrados de Fred Machado que complican a José Luis Espert

Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico, confirmó que aportó dinero a la campaña del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. “Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, expresó. El empresario dio detalles de su aporte y complicó al libertario.

No solo eso, sino que Machado relató que en 2019 firmó un contrato con Espert por más de 200 mil dólares, y que la transferencia se realizó en 2020 desde la firma Aircraft Guarantly. Se trata de una suma superior a la transferencia registrada y que se conocía hasta ahora.

“Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano”, explicó. Según su testimonio, durante la pandemia Espert lo llamó para retomar el acuerdo: “Me llamó y me dijo: ‘vamos a retomar lo del trabajo este’, y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020”.

Sobre el tipo de apoyo brindado, Machado aclaró: “No fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”. Y agregó: “No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más”.

Nota en desarrollo