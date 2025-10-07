"Premia a los que aplauden el ajuste": desde Formosa apuntaron contra Milei por el manejo de recursos provinciales

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, lanzó un duro mensaje contra el Gobierno nacional al denunciar la discriminación sistemática que sufren las provincias por parte de la gestión de Javier Milei, especialmente aquellas que no acompañan el ajuste económico aplicado desde su asunción.

En diálogo con el programa La Trinchera, el funcionario advirtió que Nación aplica un manejo discrecional de las transferencias no automáticas, recorta partidas esenciales y transfiere responsabilidades a los gobiernos provinciales, que deben cubrir los programas sociales, previsionales y de obra pública con fondos propios. Según denunció, cinco provincias aliadas al presidente Milei fueron beneficiadas durante septiembre, mientras que Formosa “no recibió ni la hora”.

“El Gobierno nacional premia a las jurisdicciones que aplauden el ajuste. Desde que asumió Milei, Formosa no recibió ni un peso por ATN”, sostuvo Ibáñez. Recordó que estos recursos, creados para asistir a las provincias en situaciones de emergencia financiera, “se reparten hoy con criterios políticos, no institucionales”.

El ministro señaló que la discrecionalidad se extiende a otras transferencias no automáticas, que deberían regirse por marcos normativos claros. “Se cortaron fondos sociales, educativos y previsionales, y la provincia tuvo que salir a reemplazarlos con recursos del Tesoro provincial”, explicó.

Los datos oficiales muestran una retracción sin precedentes. En septiembre, los envíos de transferencias no automáticas a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayeron un 56,1% interanual real, el nivel más bajo desde 2005. Si se compara con septiembre de 2023, la disminución alcanza el 85,7%.

“Estamos ante el peor septiembre en dos décadas. Es un recorte deliberado, no una casualidad. Formosa, como otras provincias del norte, quedó completamente fuera del esquema de ayuda”, advirtió el ministro.

El esquema diferencial

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires recibió $40.000 millones, equivalentes al 25% del total de transferencias no automáticas del mes, luego de un fallo de la Corte Suprema resuelto “con una rapidez extraordinaria”, mientras los reclamos de las provincias siguen pendientes. “Esa es la visión unitaria del país que promueve Milei”, denunció Ibáñez.

Entre las exclusiones más graves, el ministro destacó que solo diez distritos reciben fondos para comedores escolares, y Formosa no está entre ellos. Tampoco llegan aportes nacionales para el funcionamiento de hospitales, ya que “la Nación solo financia establecimientos en CABA y el conurbano bonaerense. Para ellos, el resto del país no existe”.

A pesar del recorte, Formosa decidió mantener todos los programas sociales: comedores, módulos alimentarios, Centros de Desarrollo Infantil y el FONID docente, financiándolos íntegramente con fondos provinciales. “No abandonamos a ningún formoseño, aunque la Nación nos haya abandonado a todos”, enfatizó Ibáñez.

El titular de Economía provincial apuntó también contra la ANSES, al considerar que el sistema previsional “se transformó en el mayor agujero fiscal para las provincias”. Recordó que Formosa fue uno de los 13 distritos que no transfirió su caja previsional en los años 90, lo que implicó aportar el 15% de su coparticipación con el compromiso de reintegro.

“Hasta el año pasado la Nación cumplía con esos pagos. Desde que asumió Milei, no recibimos un solo peso”, denunció. Según Ibáñez, la administración nacional argumenta que no hay auditorías finalizadas, “pero tampoco las hace. Simplemente cortó el envío de fondos destinados a los jubilados”. Esa deuda, explicó, debe ser cubierta por la Caja de Previsión Social provincial, que sostiene el sistema con recursos propios. “Formosa se hace cargo del déficit que debería cubrir la Nación”, lamentó.

Por otro lado, Ibáñez calificó al Presupuesto Nacional 2026 como “una ficción contable” elaborada para justificar el pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional. “Es un Excel armado para recaudar lo máximo posible, recortar transferencias y pagar deuda externa. Las cifras de dólar e inflación ya quedaron superadas antes de su debate en el Congreso”, analizó.

Como ejemplo, mencionó la partida anunciada para la Autovía Nacional 11 en Formosa. “Se publicitaron $4.200 millones, pero esa suma no alcanza ni para pagar la deuda que la Nación tiene con las empresas. Es una burla”, afirmó.

Pese a este contexto, Ibáñez subrayó que el Gobierno provincial sostuvo la obra pública, incrementó los salarios un 55% y mantiene su equilibrio fiscal. “Mientras Milei paraliza el país, Formosa demuestra que se puede gobernar con superávit y con sensibilidad social”, concluyó.