Luego de un desopilante show musical de Javier Milei en plena crisis cambiaria y en medio del escándalo narco que involucra al ahora excandidato libertario José Luis Espert, el jefe de Estado encabezó un acto de campaña en la ciudad de Mar del Plata, donde elogió el perfil de Diego Santilli al sostener que “sabe del tema de seguridad”, y también valoró su paso por la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Presidente dio por sentado que el legislador del PRO será confirmado en el primer lugar de la lista de LLA en provincia de Buenos Aires.

Milei formó parte este miércoles de la inauguración oficial de la planta de producción de la empresa internacional Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas, en el parque industrial “General Savio". Allí afirmó que el proceso que lleva adelante con sus medidas económicas se encuentra "a mitad de camino", por lo que "hay que seguir trabajando y apostando a la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Ante la mirada atenta del nuevo candidato libertario en primera fila del auditorio, y la del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el Presidente pidió defender “con uñas y dientes” el orden fiscal durante su visita exprés a "La Feliz". En esa línea, ratificó que el camino de su gestión "es el de liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado” y aseguró que “la inflación, que es el impuesto más regresivo y violento que ha generado la corporación política, para mediados del año que viene va a ser historia”.

“Todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme y tenemos la oportunidad histórica de adoptar las ideas de la libertad de una vez por todas. No hay que aflojar, y así empezará el camino de la prosperidad para hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó. Mientras el pueblo sufre las consecuencias de las políticas de ajuste, el libertario parece desconectado de la realidad que atraviesa el país: este lunes, protagonizó un show musical digno de un cantante frustrado. Antes de promocionar su nuevo libro "La construcción del milagro", cantó clásicos del rock nacional y también el tema tradicional hebreo Hava Nagila, en homenaje -dijo- a “Israel, porque es el bastión de Occidente”.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el Presidente apuntó contra la oposición: “Esos que proclaman que no se llega a fin de mes son defensores del Estado presente, y es interesante porque cuando a alguien no le alcanza es, definitivamente, porque sobra Estado. Esta gente, si estuviera preocupada porque no le alcanza, porque no llega a fin de mes, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”.

No obstante, la realidad muestra un panorama diferente. A pesar de la desaceleración de la inflación que muestra el Indec, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes. Un informe del portal de empleo Bumeran reveló que el 86% de los trabajadores afirmó que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, y apenas un 14% sostuvo que sí puede cubrir su costo de vida.

Para Milei, la clave “es sacar al Estado del medio”, de modo que destacó su plan económico y elogió la contención social que le atribuyó a los Ministerios de Capital Humano y Economía. “No podemos subestimar la magnitud de la catástrofe que evitamos, que hubiese sido la peor crisis de nuestra historia con una hiperinflación, sumado indicadores sociales en rojos, peores que los del 2001”, manifestó.

El mandatario viajó junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien ningunea a la comisión investigadora de $Libra y sigue envuelta en el escándalo por los audios que describían un esquema de corrupción que terminaba en manos de la hermana del mandatario nacional. También lo acompañaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, junto a quien se mostrará por la calle Güemes de la ciudad balnearia.

Mar del Plata: con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston

Luego de tres años de anunciar su desembarco en Mar del Plata, Lamb Weston, la empresa estadounidense con 75 años de experiencia, inauguró hoy oficialmente su fábrica. En un momento en el que varias multinacionales decidieron irse del país y empresas nacionales deben cerrar y ejecutan múltiples despidos, realizó la apertura oficial de su planta de 40.000 m² en las afueras de la ciudad.

El presidente Milei destacó que se trata de “la planta procesadora de papa más moderna en Latinoamérica, que exportará a toda la región y potenciará la producción de más de 100 productores locales, además de generar 3.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”, y agradeció a las autoridades de la compañía Mike Smith, Marc Schroeder y Romina Broda “por apostar por la Argentina para expandirse”.

En la misma línea, remarcó que "este es el camino: la inversión privada en negocios rentables, que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía, integrando una cadena de valor donde estos otros eslabones generan aún más puestos de trabajo genuinos”.

No obstante, la economía comenzó el décimo mes del año con amenaza de recesión, mientras se agrava la crisis del mercado laboral, con menos empleo, más precariedad y caída de los ingresos, y pierde dinamismo el crédito que podría empeorar al golpeado mercado interno. En relación, la contracción económica y pulverización salarial son muestras de la crisis en curso y se expresan en una realidad concreta: el shock económico no solo afectó a los sectores bajos, sino que afectó en gran medida las condiciones de vida de los sectores de nivel socioeconómico medio.

En concreto, mientras más de 200.000 personas que tienen trabajo buscan una segunda fuente de ingresos para intentar llegar a fin de mes, el porcentaje de despidos sin causa tocó máximos para el último año y medio. Mientras Milei le pidió el respaldo de los marplatenses camino a las elecciones legislativas nacionales para "adoptar las ideas de la libertad de una vez por todas" y "generar cientos de miles de puestos de trabajo de acá a 10 años", la incertidumbre electoral se profundiza: se mantienen latentes los temores de una eventual devaluación, alimentando la expectativa de los mercados y aumentando la incertidumbre de las familias que ven aún más condicionado su presente y futuro.