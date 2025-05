Monzó denunció a la SIDE de Milei: "Intentaron entrar a mi casa"

El diputado de Encuentro Federal (EF) Emilio Monzó denunció que en marzo del año pasado quisieron entrar con una escalera a su departamento en la ciudad de Buenos Aires y apuntó contra los servicios de Inteligencia del gobierno de Javier Milei. "Es grave que todos estemos dudando lo que hace ese organismo", advirtió. Sus dichos se dan dos días después de un periodista denunciara amenazas y un ataque para hackear sus redes sociales tras publicar un artículo sobre el Plan de Inteligencia Nacional que aprobó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"Yo la ligué. No se vive bien. Tuve dos hechos. Tuve un ingreso a los despachos nuestros y tuve un ingreso a mi casa. No lo dije nunca", relató Monzó en una entrevista con Luis Novaresio en A24. El diputado del bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto reveló que en marzo del año pasado sufrió un frustrado intento de ingreso a su hogar. "Me lo guardé. No sé quien fue, pero quisieron entrar con una escalera a mi departamento", señaló.

El relación a las consecuencias que le dejó el episodio, continuó: "No importa, yo sigo para adelante, lo que sí es grave es que todos estemos dudando lo que hace ese organismo. Mauricio Macri lo había propuesto, tiene que generar mayor transparencia o lo tenemos que eliminar, que se dedique a la Inteligencia exterior, lo que corresponde".

Monzó, que recordó que a mediados de abril su oficina fue violentada en medio de la interpelación a funcionarios nacionales por el caso $LIBRA, pidió que se "aclaren" los hechos sucedidos en su vivienda. "Que una persona venga con una escalera, que tenga una llave, justo llega el encargado y se van. Por ahí era un chorro, no sé, pero me pasó, y me pasó en el despacho. Yo no tengo miedo a eso, porque uno se siente tranquilo, pero tus hijos ven un video de alguien queriendo entrar a tu casa y que después vean que la oficina del padre ingresaron y que destruyeron todo, no sé...", deslizó.

El artículo periodístico contra la SIDE y las amenazas posteriores

El periodista Hugo Alconada Mon publicó el domingo pasado en La Nación que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un Plan de Inteligencia Nacional para reunir y analizar información sobre periodistas, economistas y otros “actores” que puedan “erosionar” la confianza en funcionarios del Gobierno o “manipular” la opinión pública. Horas después, denunció haber sufrido diez intentos de hackeo en su cuenta de WhatsApp y un frustrado ingreso a su cuenta de la red social X. También insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números distintos.

"ALERTA - AHORA: horas después de que revelamos en La Nación que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado", escribió Alconada en su cuenta de X.

Qué dijo Milei sobre las acusaciones

Tras la publicación de La Nación, desde el Gobierno emitieron un comunicado para “desmentir versiones" periodísticas sobre “supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional” para la persecución de opositores, periodistas y economistas, aunque aclaró que se trata de un “documento secreto”.

"La Oficina del Presidente desmiente las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional. Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos", afirmó el comunicado oficial.

Luego, el propio Milei reposteó el comunicado en su cuenta de X y aseguró: "EL PERIODISMO (90%) Los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad. Fin".