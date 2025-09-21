EN VIVO
Javier Milei presidente

Milei viaja a EE.UU. en busca de ayuda de Trump en medio de la crisis

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Tras una semana marcada por la escalada del dólar, el aumento del riesgo país y la presión sobre las reservas del Banco Central, el presidente Javier Milei emprende esta noche un nuevo viaje a Estados Unidos. El vuelo está programado para las 23:00, con destino a Nueva York, donde mantendrá reuniones clave con Donald Trump, Kristalina Georgieva (FMI) y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La gira busca destrabar un préstamo que permita afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y estabilizar los mercados, en el marco de negociaciones avanzadas con Washington. Además, Milei intervendrá el miércoles en la Asamblea General de la ONU y recibirá el premio Global Citizen Award del Atlantic Council. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Hace 27 minutos

¿Qué pueden hacer Milei y Caputo?

La dupla Milei-Caputo enfrenta una corrida hacia el dólar que expone la fragilidad del plan liberal-libertario. El ancla fiscal no logra frenarla y la debilidad política del gobierno agrava el cuadro. ¿Es posible un salvavidas del Tesoro de Estados Unidos?

En la city se preguntan qué pueden hacer Milei y Caputo para frenar la corrida cambiaria. Imagen: IA ChatGPT.

Un ministro de Economía tiene que ser creíble cuando comunica a la población y, de ese modo, tiene que generar confianza en los actores económicos, sociales y políticos. Son dos condiciones básicas para poder desplegar el plan económico. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Milei tiene agenda en EEUU, pero no hay pistas del salvavidas del Tesoro

La Casa Rosada oficializó el cronográma de la vista del presidente argentino al país del norte. Bilateral con Donald Trump y Benjamin Netanyahu y reunión con el FMI. No hay encuentro con ninguna autoridad económica de la administración norteamericana.

El Gobierno nacional confirmó la agenda de Javier Milei y su comitiva en Estados Unidos para la semana que viene. Si bien el Presidente vendió en las horas previas la posibilidad de un préstamo del Tesoro estadounidense para paliar la quema de dólares del ministro de Economía, Luis Caputo, no hay indicios de que vaya a haber reuniones con autoridades económicas de la administración de Donald Trump.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Todas las caras de Santiago Peña, el último anfitrión de Milei

El presidente paraguayo recibió a su par argentino esta semana y, juntos, participaron de la cumbre ultraconservadora CPAC. Mostraron buena sintonía, aunque Peña también coquetea con Lula, en Brasil. Radiografía de un líder que desconcierta.

Paraguay es un país que no suele atraer la atención de los medios nacionales y regionales, sin embargo, esta semana, se convirtió en el escenario de un viaje oficial de Javier Milei y, Santiago Peña, su presidente, en el último anfitrión internacional del mandatario argentino. ¿Quién este líder sudamericano que busca tener un buen vínculo con el libertario?

Leer la nota completa
