Tras una semana marcada por la escalada del dólar, el aumento del riesgo país y la presión sobre las reservas del Banco Central, el presidente Javier Milei emprende esta noche un nuevo viaje a Estados Unidos. El vuelo está programado para las 23:00, con destino a Nueva York, donde mantendrá reuniones clave con Donald Trump, Kristalina Georgieva (FMI) y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La gira busca destrabar un préstamo que permita afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y estabilizar los mercados, en el marco de negociaciones avanzadas con Washington. Además, Milei intervendrá el miércoles en la Asamblea General de la ONU y recibirá el premio Global Citizen Award del Atlantic Council. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

