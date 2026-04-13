Javier Milei será distinguido con la Medalla Presidencial de Honor en Israel e inaugurará la Embajada argentina en Jerusalén

Milei será distinguido con la Medalla Presidencial de Honor en Israel

El presidente Javier Milei recibirá la Medalla Presidencial de Honor en el marco de las celebraciones por los 78 años de independencia del Estado de Israel por parte del mandatario israelí Isaac Herzog. La noticia fue difundida por la cuenta oficial de la Presidencia de Israel, que subrayó el carácter excepcional del reconocimiento. En este marco, el mandatario argentino inaugurará la Embajada argentina en Jerusalén.

Según el comunicado, la distinción fue tras la decisión de Milei de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén. En este marco, durante su visita oficial, Milei inaugurará la nueva sede diplomática. Además, participará en la ceremonia estatal del Día de la Independencia, donde encenderá una antorcha en honor al pueblo israelí. Estos actos, según la Presidencia de Israel, reflejan un compromiso “profundo y personal” con la seguridad y la herencia del Estado judío.

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El presidente Herzog recordó que Milei eligió a Israel como destino de su primera visita oficial apenas meses después de la masacre del 7 de octubre. “Tan pronto como a principios de 2024, mientras aún estaba en curso una guerra, el presidente Milei decidió viajar a Israel. Juntos recorrimos el Kibutz Nir Oz y juntos lloramos ante la vista de la destrucción”, expresó.

El mandatario israelí agregó que, en ese contexto de dolor y trauma, Milei ofreció “una amistad valiente y una asociación genuina en algunos de los momentos más difíciles que hemos conocido jamás”. Para Herzog, la decisión de trasladar la Embajada refleja “una política clara e inequívoca de estar al lado del Estado de Israel, como un sionista ferviente, en las buenas y en las malas”.

Entrega de la Medalla a Milei

En tanto. el Comité Asesor de la Presidencia de Israel, presidido por el juez retirado Yoram Danziger, recomendó por unanimidad la entrega de la medalla. La notificación fue transmitida a Milei a través del embajador argentino en Israel, según informó la oficina presidencial. Herzog destacó que, en un momento en que “dar la espalda a Israel se ha vuelto más prevalente que nunca”, Milei representa “un liderazgo audaz” y guarda “un lugar cálido en su corazón para el pueblo de Israel”.

La Medalla Presidencial de Honor es la más alta condecoración civil del Estado de Israel. Se otorga a quienes realizan contribuciones excepcionales al país o a la humanidad, ya sea a través del talento, el servicio o la acción política. Desde su creación, la distinción ha sido conferida a jefes de Estado, líderes sociales y figuras prominentes de diversos sectores, tanto en Israel como en el extranjero. En palabras de Herzog: “He considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos (por Milei) en nuestro nombre”.