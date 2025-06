En las últimas dos semanas de condena, prisión domiciliaria y movilizaciones de respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner, la vicepresidenta Victoria Villarruel se cuidó de no hacer apariciones ni comentarios. Sin embargo, el viernes volvió a participar de un acto por el Día de la Bandera, pero no con su ex compañero de fórmula, Javier Milei, sino en Rosario. Con entorno renovado, la titular del Senado también retornó a sus recorridas con la mira en la provincia de Buenos Aires.