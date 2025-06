Lejos de Milei y haciendo mutis sobre CFK, Villarruel pone un ojo en la provincia de Buenos Aires

En las últimas dos semanas de condena, prisión domiciliaria y movilizaciones de respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner, la vicepresidenta Victoria Villarruel se cuidó de no hacer apariciones ni comentarios. Sin embargo, el viernes volvió a participar de un acto por el Día de la Bandera, pero no con su ex compañero de fórmula, Javier Milei, sino en Rosario. Con entorno renovado, la titular del Senado también retornó a sus recorridas con la mira en la provincia de Buenos Aires.

Milei encabezó un acto en el Campo Argentino de Polo y dio un escueto discurso de cinco minutos por el Día de la Bandera. Tradicionalmente, la celebración se lleva a cabo en el Monumento a la Bandera en Rosario, sitio donde Manuel Belgrano izó el pabellón nacional por primera vez en 1812. "No me invitaron, pero vine acá a Rosario que es como mi casa", explicó Villarruel en declaraciones posteriores al acto por el Día de la Bandera. Según aclaró, la invitación vino de parte del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin.

"La recibieron a su llegada, dialogaron y caminaron juntos hacia el lugar del acto", comentaron a El Destape desde el entorno de Villarruel respecto a si hubo alguna conversación con Pullaro o Javkin. Desde la misma fuente, tanto como desde quienes pueden hablar de por el Gobernador o el Intendente, enmarcaron las charlas dentro de lo protocolar.

Pullaro se mimetizó con políticas del gobierno de Milei, como el ajuste al Estado y la toma de deuda, y coordina con la Casa Rosada el envío de fuerzas federales para combatir el desborde del narcotráfico en la provincia. Más allá de esto, el radical reclama a Nación continuamente fondos para obras viales en su provincia y el fin de las retenciones al agro y le reprochó al Gobierno el blanqueo de capitales. Además, le propinó la primera derrota electoral del año a La Libertad Avanza en las elecciones de constituyentes provinciales.

Mutis sobre Cristina

El avistaje de Villarruel en Rosario fue antecedido por el mutis que hizo respecto a la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, que la sentenció a seis años de prisión (por su edad, domiciliaria) e inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Hace bien en no decir nada", analizó una voz que camina los pasillos del Senado.

Dos semanas atrás, mientras ejercía el Poder Ejecutivo por el viaje de Milei, Villarruel hizo una visita relámpago a Saladillo, donde mantuvo una reunión con la Sociedad Rural local, visitó un centro de formación rural y un frigorífico. No mantuvo una reunión con el intendente José Luís Salomón. Sin embargo, según reportó el sitio CN Saladillo, el jefe comunal radical mantuvo una charla telefónica posterior con la Vice.

Victoria Villarruel con Maximiliano Pullaro en Rosario

La Provincia

Quien días después sí pudo reunirse con Villarruel fue el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. La Vice también visitó empresas del parque industrial local. De la recorrida también participó Claudia Rucci, directora General del Observatorio de Derechos Humanos.

Si había ocupado el cargo al inicio del mandato de Villarruel, la hija del líder de la CGT asesinado en 1973 se había alejado por el crecimiento del grupo de jóvenes militantes, conocidos como los "villarruelines". El reingreso de la ex diputada es parte del reseteo de la mesa chica de la Vicepresidenta que, entre otros, incluye la incorporación del consultor Mario "Pato" Russo.

Los "villarruelines" se nuclean en la agrupación Derecha Argentina, liderada por Juan Martín Donato. Según sostienen estos, fueron acusados de traición por fiscalizar para La Libertad Avanza en la elección porteña, ya que el partido es una obra de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, enemiga declarada de Villarruel.

Comentaron quienes estuvieron al tanto de la reunión con Britos que Villarrruel manifestó no tener vocación de competir en este 2025 legislativo. Las invitaciones, subrayaron fuentes de la Cámara alta, fueron en caracter institucional.

Las recorridas de Villarruel desde que es vicepresidenta se ejecutaron en distintas provincias, como Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego. A veces donde se realizaba algún evento o fiesta popular y en todos los casos, recibida por el gobernador; quizás como un intentó por diferenciarse de Milei, más propenso a los viajes al exterior. Sin embargo, recién en este año parece haber puesto en el GPS a la provincia de Buenos Aires.

Cuando se consultó si Villarruel planifica con miras a competir por la gobernación bonaerense en 2027, fuentes parlamentarias que la conocen respondieron: "No, por ahora".