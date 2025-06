En la previa de las elecciones, el intendente de Rosario cruzó al gobierno de Milei: "Nos desprecian"

Si bien el gobernador Maximiliano Pullaro le dio los votos al presidente Javier Milei para la Ley Bases y firmó el Pacto de Mayo para que pueda llevar adelante su plan de ajuste, la falta de recursos condiciona a la provincia de Santa Fe. Además, la puja de cara a las elecciones del próximo domingo profundiza la guerra entre los dirigentes provinciales y el Gobierno nacional: el intendente de Rosario, Pablo Javkin, remarcó la necesidad de "seguir contra todo porque en Buenos Aires nos desprecian".

En medio de los recortes de fondos enviados por la administración de La Libertad Avanza (LLA), Javkin aseguró que "los gobiernos nacionales de este país son porteños y anti Rosario, por eso no vienen a los actos". "No hay obra, no hay inversión. Mirá Circunvalación: no hay luces y volvimos a tener accidentes. No les importa”, dijo y señaló que esas rutas nacionales que pasan por la región “le dan de comer a la Argentina". "Viven de la nuestra”, lanzó de manera tajante.

Los dichos se enmarcan luego del faltazo del Presidente al territorio rosarino para el acto del Día de la Bandera y que se reavivara la interna entre el jefe de Estado y la vicepresidenta Victoria Villarruel. "No, no me invitaron, pero vengo a Rosario que es como mi casa", dijo Villarruel a la prensa previo al acto bajo el Monumento a la Bandera de la ciudad santafesina. De esta manera, Milei volvió a plantar a su Vice al igual que sucedió el 2 de abril pasado, cuando tampoco la invitó a participar del acto central por los 43 años de la guerra por las Islas Malvinas

El intendente Javkin también cuestionó que la gestión nacional recauda impuestos, pero no retorna nada de ese aporte. “El 35% de lo que pagamos por cada litro de combustible se lo llevan para Buenos Aires y vuelve cero. Lo hace este gobierno y el anterior. Votemos rosarinos. No nos van a solucionar los problemas desde Buenos Aires”, reclamó. Las exigencias se profundizan a menos de una semana de los comicios del 29 de junio: una de las batallas centrales será en Rosario, donde se renovarán 13 bancas del Concejo.

El oficialismo pondrá en juego ocho escaños, mientras que el peronismo, liderado por Monteverde, buscará consolidarse como la principal oposición al intendente Javkin. Sin embargo, LLA no quiere quedarse atrás. En abril, su candidato Leandro Aleart fue el más votado y buscará que el PJ no pueda sostener su caudal.

Elecciones en Santa Fe: qué se vota

Según informó el Tribunal Electoral de la provincia, estarán habilitados para votar unos 2.842.361 electores —que ya están inscriptos en el padrón electoral — y que podrán votar en 8.509 mesas distribuidas en 1.458 locales de votación. Sin embargo, habrá que ver cuál es la cantidad de personas que concurrirán para ejercer su derecho: en las PASO, solo el 55,62% del padrón decidió acudir a las urnas: el mínimo histórico en 42 años. Los ciudadanos renovarán intendentes de 11 localidades, concejales en 53 municipios y miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas en otras 75. Hasta el momento, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Misiones, Chaco, Jujuy y San Luis tuvieron elecciones locales, ya que sus mandatarios tomaron la decisión de desdoblarlas de los comicios nacionales. Lo propio hizo Pullaro y su par bonaerense, Axel Kicillof.

En abril, el oficialismo de Unidos que comanda Pullaro se impuso en las elecciones de convencionales constituyentes y será primera minoría entre los 69 dirigentes que deberán reformar la Carta magna, luego de que la Legislatura aprobara a fines del año pasado la histórica reforma. Segundo quedó el peronismo, con Juan Monteverde a la cabeza, mientras que el tercer lugar fue para La Libertad Avanza (LLA) con el diputado Nicolás Mayoraz a la cabeza. El cuarto lugar fue para la fuerza de Amalia Granata.

Si bien Pullaro logró un triunfo, su electorado disminuyó considerablemente si se compara con septiembre de 2023. En esta oportunidad cosechó 482.562 votos, mientras que en la elección que lo consagró como Gobernador obtuvo el 55,71% de los sufragios y logró el acompañamiento de 1.031.964 santafesinos. Si bien cada elección presenta una importancia diferente, el mandatario radical tuvo un apoyo considerablemente menor: sufrió la pérdida de 20 puntos y 547.402 votos en relación con la última votación de la que fue candidato.