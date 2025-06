Javier Milei se volvió invisible. El Presidente hace días es imperceptible. No está. Su peor pesadilla y la de los libertarios: que no aparezca en los medios ni en las redes. Lo pasó por arriba el vendaval Cristina Kirchner. "Inundación", como llaman a este fenómeno en Casa Rosada. Y el agua no está bajando.

Lo dejó peor parado a Milei la entrevista en un canal oficialista para empezar a volver a la escena y retornar a una supuesta normalidad que ya no existe más. La Argentina tal cual la conocimos, con los líderes opositores libres, ya no está más. La presidenta del Partido Justicialista está presa.

Milei arañó apenas los 3 puntos de rating. Para tener una vara, CFK en su última entrevista a un canal televisivo llegó a los 8 puntos. Salvo 3 ó 4 trolls con sueldos estatales que lo difundieron no tuvo casi repercusión la nota que le dio Milei a Esteban Trebucq en la Rosada. El Presidente hace días que no puede ser el centro de atención. Cristina Kirchner lo borró.

En el Gobierno están esperando que baje el agua para volver a copar la agenda con temas propios de cara al cierre de listas y a las elecciones que se vienen. La Corte Suprema rayó al Poder Ejecutivo con esta decisión.

Mientras arrasaba con su centralidad Cristina Kirchner, el Gobierno advirtió que el macrismo estaba intentando dos cosas: por un lado, ponerse la cucarda de haber metido a CFK presa; y por el otro, dejar entrever que Milei estaría dispuesto a indultar a la expresidenta.

Una pregunta sobre este tema en conferencia de prensa descolocó al vocero Manuel Adorni. Balbuceó y no fue claro en su respuesta pese a la negativa final que dio. Luego, el tema llegó a los medios y empezó a crecer. ¿Milei va a indultar a CFK?

El Gobierno entonces preparó una doble jugada. Salió Milei a contestar en la entrevista: "Me parece un disparate. Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, intentó cerrar el tema indulto.

Y la otra jugada se dio en el Congreso. Un proyecto del PRO con mayoría de firmas de diputados que responden a Patricia Bullrich (que no actúa sin el aval de la Rosada) se presentó en la Cámara baja para prohibir los indultos a condenados por corrupción.

Una manera de anticiparse y ganarle la agenda a los amarillos en la disputa por el electorado que en la Casa Rosada denominan "las mabeles", que son las personas (sobre todo, afines al macrismo) que ponderan la agenda de la lucha contra la corrupción.

Milei y Macri comparten electorado y el tema se meterá en la campaña y en las negociaciones de cara al cierre de listas. El PRO demostró que puede jugar esa carta. Ya lo hizo en CABA y si bien perdió mal la elección, logró erosionar al Gobierno con el debate por Ficha Limpia y la campaña falsa de un supuesto pacto de impunidad entre Milei y CFK que nunca existió.

Otro tema que estará arriba de la mesa es quién se va a poner la medalla de "CFK presa". ¿Milei o Macri? El kirchnerismo ya habló: fue Mauricio Macri. Pero del otro lado habrá disputa.

El expresidente y varios de sus laderos salieron a los minutos de la ratificación de la condena a ponerse la cucarda. María Eugenia Vidal fue la más picante con un dardo al Presidente: "Fueron los ñoños republicanos los que se animaron a denunciar a Cristina", tuiteó.

Milei salió a responderle recién el jueves por la noche: “Durante la campaña todo el tiempo me pedían que me expida sobre estos temas. Yo siempre dije lo mismo ‘hay que dejar actuar a la Justicia tranquila’. Lo que más me sorprende es que los que hacían este tipo de ataques eran los ñoños republicanos. En realidad, el punto es que no hay que interferir en la Justicia. Si ahora soy el Poder Ejecutivo, no debo interferir. ¿Y qué hago? No interfiero”.

Asimismo, salió a ponerse la medalla el Presidente: “Además eso ocurre en este Gobierno. Y ha ocurrido acá porque es el primero que le da rienda libre a la Justicia. Siempre abogué por la libertad del Poder Judicial, que sancionara acorde a lo que parece correcto. Y al no existir interferencias, se hizo justicia. Es sumamente valioso. Un activo que otros no tienen”. En la semana hubo varios trolls del oficialismo que compartieron un video de Jorge Lanata donde contaba que Macri le había dicho que había evitado meter presa a CFK para polarizar con ella.

En la entrevista en LN+ Milei además destruyó a Macri sobre este tema: “Hay otros gobiernos que sí intervinieron (en la Justicia). No dejaron trabajar en paz a los jueces. Todos los gobiernos excepto nosotros. El macrismo, que se vendía como opositor al kirchnerismo, y después le permitió volver, ha jugado un rol en interferir las instituciones. A punto tal que lo que hizo Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndola a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente”.

La semana terminó peor para Milei. Recibió una serie de dardos de parte de su vice, Victoria Villarruel. Ella le enrostró que se fue a pasar el Día de la Bandera al Campo Argentino de Polo y no fue para Rosario, "donde hay que estar", tal cual lo definió. Y para colmo contó que no había sido invitada al acto presidencial.

Villarruel ya no forma más parte del Gobierno. Es la outsider del outsider. En Casa Rosada ahora se preguntan si no habrá alguna sorpresa en las elecciones de este año. ¿Jugará en secreto la vicepresidenta en las sombras de algunos candidatos?