Milei deja colgado a Pullaro y no estará en Rosario para el Día de la Bandera: encabezará un acto en Palermo El Presidente agradeció la invitación del intendente Pablo Javkin, pero no dirá presente en territorio rosarino y aún no designó de manera oficial al funcionario nacional que representará a la Casa Rosada. El libertario encabezará un acto propio en Palermo.