Los gobernadores condicionaron el diálogo y Milei les vetará la ley de ATN

No hubo ningún gobernador que se mostrara conforme con la convocatoria a un diálogo federal, tal vez la "mesa" más importante de las anunciadas por el gobierno de Javier Milei el lunes después de la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires. Palabras más, palabras menos, coincidieron en que no se prestarían para una nueva foto con un Gobierno que fue un incumplidor serial de promesas y malpagador compulsivo de favores. "Que usen la del Pacto de Mayo", ironizó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien el año pasado ayudó en muchas votaciones al oficialismo y hoy es uno de los más enojados. Ante la frialdad con la que fue recibida la propuesta de diálogo, el presidente Javier Milei anunció que insistirá en vetos y judicializaciones a cualquier proyecto que apunte contra el superávit fiscal. Eso incluye a la ley para distribuir el impuesto a los Combustibles y los ATN que redactaron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño y fue aprobada por una muy amplia mayoría.