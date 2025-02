Laje reveló qué pasó con el "boicot" que denunció Milei en una entrevista: "Vergüenza"

El periodista Antonio Laje se disculpó públicamente por los "problemas y cortes de audios extremadamente raros" que ocurrieron durante un reportaje con el presidente Javier Milei. "Con mucha vergüenza le pido mil disculpas", se sinceró. También admitió que durante la entrevista el estudio de televisión estaba "sobrepasado de gente", en coincidencia con el reclamo del propio Presidente, quien se había quejado por supuestos "ruidos" que hacían personas detrás de cámara mientras daba la nota.

"Nosotros empezamos ayer, siempre todos los estrenos tienen problemas. Ayer tuvimos muchos problemas. Lo que pasó ayer no puede pasar. Puede haber algunos problemitas pero lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpa porque no tenía que haber pasado, mucho menos en una entrevista con el Presidente", dijo Laje este martes su programa en el canal A24, al que ayer acudió Milei a dar la entrevista.

Al dar sus disculpas, Laje aseguró desconocer "que pasó" y que se enteró de los problemas técnicos "cuando terminó el programa". "Había habido problemas y cortes de audios muy raros, extremadamente raros, no tengo respuesta porque nadie vino a decirme 'pasó esto'. En algún momento alguien puede llegar decirnos qué paso. Fue extremadamente raro", planteó.

El periodista de A24 argumentó los errores como parte de las "irregularidades" y "desajustes" que pueden ocurrir en un primer programa en un nuevo estudio que estrenaba el canal pero que, sin embargo, no debió haber pasado tal "semejante barbaridad" durante la nota. Además, validó el cuestionamiento que hizo Milei sobre que el estudio "estaba lleno de gente" de una manera inusual. "Por eso, con mucha verguenza le pido mil disculpas, ya lo hice con el Presidente. Le pido mil disculpas a todos. Con un estudio también lleno de gente, también raro, sobre pasado de gente. Fue una vergüenza nuestra y no debería haber pasado", remarcó.

Por qué Milei habló de "boicot" durante la entrevista

Apenas seis horas de esa nota en A24, dio otro reportaje en el que denunció que "han intentado sabotear" la primera entrevista y, aunque no dio nombres, lo vinculó con sus rivales en la campaña presidencial de 2023. "Lamentablemente parece que han intentado sabotear la entrevista, interfiriendo sobre el sonido cuando me estaban reportando. Una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso. No me sorprende, el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido, parece que intentaron replicar las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 23", aseguró.

Abrazado al atraso cambiario

Milei volvió a reiterar que el tipo de cambio "no está atrasado" y que "Argentina no está cara". Por el contrario, sostuvo que todos los datos apuntan a que el peso debería seguir apreciándose con respecto al dólar. "No vamos a devaluar. La moneda en Argentina se tiene que apreciar porque Argentina no sólo no emite pesos, sino que además absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal. Si lo extrapolo linealmente en el año, podemos quitar el 72% de los pesos que hay en la calle", lanzó en la segunda entrevista con Radio Rivadavia.

Y, entonces, concluyó: "No hay combustible para que suba el precio del dólar". Además, se mostró confiado con las cuentas públicas de cara a un eventual cimbronazo de los mercados. "Tenemos una pared de 20.000 millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera", sostuvo, pese a que los cálculos estiman que las reservas netas en el Banco Central son negativas.