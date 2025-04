La diputada libertaria fan de Milei que no para de sumar denuncias

La diputada rionegrina de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, buscó saltar a la fama llevando un busto de Javier Milei a la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. Lo fue paseando por todo el recinto, se fotografió frente a los circunspectos jueces de la Corte Suprema y se lo prestó a quien se lo pidiera, por ejemplo, el vocero Manuel Adorni. Sin embargo, el conocimiento público le llegó días después, cuando el diputado de Unión por la Patria, su comprovinciano Martín Soria, mostró en el recinto documentación sobre una causa por tenencia de cocaína que la diputada libertaria tiene en Florida, Estados Unidos. Pero en los últimos días se supo que Villaverde también está siendo investigada en Río Negro por lavado de dinero y estafas en la venta de terrenos en un desarrollo turístico en Las Grutas, en una causa que cada vez suma nuevos damnificados.

Villaverde no sólo es una consumada fan del Presidente sino que días pasados asumió la preisdencia de La Libertad Avanza de Río Negro con la presencia como invitadas de otras dos integrantes del bloque, Lilia Lemoine y María Celeste Ponce, que venían de protagonizar un incidente con insultos y revolveo de vasos con Marcela Pagano y Rocío Bonacci. No son muchos los diputados libertarios, pero sostienen un alto porcentaje de escándalos per cápita. En el caso de Villaverde, su capítulo se abrió cuando la emprendió contra lo que denominó "el clan Soria", por el diputado y ex ministro de Justicia Martín Soria y su hermana, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria. por sacar un supuesto rédito por la emergencia por incendios en la Patagonia. Usó varias "cuestiones de privilegio" para atacarlos por diferentes temas.

Cuando Martín Soria comenzó a responderle con otra cuestión de privilegio, dado que había sido aludido, la diputada Villaverde se levantó y se fue del recinto, generando la reacción del bloque de Unión por la Patria. "Si van a venir a montar un acting de ficha limpia para Clarín y La Nación traten al menos de poder mostrar su propia historia", replicó. Mostró un documento copia de una resolución judicial del estado de Florida, en Estados Unidos, donde se detallaba como "perfil de la delincuente: María Lorena Villaverde", acusada en julio de 2002 de tráfico de cocaína en una categoría de hasta 150 kilogramos. También hizo mención a otras denuncias, en este caso locales, que la involucraban.