El Gobierno espera que el FMI gire hoy US$ 12 mil millones

Tras el anuncio del fin del cepo cambiario, la posterior devaluación del 10% del peso argentino en el mercado mayorista y en medio de la incertidumbre por cómo impactará en el precio de los productos, el gobierno nacional espera la llegada del primer desembolso de US$ 12.000 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien los US$ 20.000 millones que recibirá a lo largo del 2025 fueron calificados como de "libre disponibilidad", el Gobierno nacional deberá enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos US$ 19.000.