Inversión y sueldos del sector científico, en picada

Mientras los vaivenes económicos no dan tregua, la inversión en ciencia y tecnología cae por una pendiente que ya está teniendo consecuencias alarmantes y que pone en riesgo máximo el desarrollo del país a mediano y largo plazo. De acuerdo con dos estimaciones independientes, la inversión en ciencia y tecnología calculada como porcentaje del PBI nacional, con el presupuesto actual, es este año de entre el 0,17 y el 0,157%, alrededor de la mitad de la que se registró en 2023 (0,30%) y muy lejos de de lo previsto (0,45%) por la Ley Nacional de Financiamiento de la Ciencia. Aprobada por unanimidad en 2021, esta norma (que se está incumpliendo) establece el incremento progresivo y sostenido de la inversión en esta área hasta alcanzar, en 2032, el 1% del PBI.

La diferencia entre las estimaciones deriva de qué variantes se utilizan para calcularlas. El físico Jorge Aliaga, especialista en análisis de datos y experimentado estudioso del presupuesto nacional, la sitúa en el 0,17%. “Yo tomo en cuenta la inflación de 2024 y el PBI de ese año, que salió publicado hace más o menos 20 días –explica–. Y para 2025, considero tanto la inflación como el PBI estimado por el Gobierno en el presupuesto que mandaron y que nunca se trató. Es el único dato oficial que tenemos”.

El equipo de Economía, Política y Ciencia (EPC, del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Ciicti) dio a conocer otra aún peor, del 0,157%. En su caso, incluye además una proyección de los valores de inflación y PBI para 2025. “Está claro que la inflación va a ser mayor que la que estimaron en el presupuesto de septiembre del año pasado, que es de 18% para todo 2025 –comenta Aliaga–. El PBI puede ser mayor o menor, no se sabe. Metodológicamente, no es consistente trabajar con una inflación estimada y con el presupuesto de hoy, porque la realidad es que este no alcanza ni siquiera para pagar los salarios hasta fin de año, de modo que es seguro que va a subir”. Pero incluso si creciera, aclara el científico, no cabe duda de que la inversión en la función del presupuesto va a seguir cayendo.

En todo caso, ambas estimaciones representan un verdadero desastre para el sistema científico nacional, cuyas instituciones, con décadas y en algunos casos hasta más de un siglo de trabajo, enfrentan una sangría de investigadores y falta de recursos para investigar, además de la finalización prematura de investigaciones rigurosamente evaluadas sin que existan estudios que respalden la necesidad de un ajuste.

De acuerdo con un reciente informe de EPC sobre el tema (https://grupo-epc.com/informes/analisis-presupuestario-del-sncti-marzo-2025/), “el crédito vigente de la función ciencia y tecnología [del presupuesto nacional] cae un 46,5% en dos años en términos reales (…) El del Conicet marca una caída del 33,3% en términos reales de su presupuesto respecto de hace diez años”.

Cuando se considera la ejecución real acumulada en el primer trimestre, los deterioros son extremos en organismos como la Agencia I+D+i (-78,5%) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (-42,2%). También caen el INTI (-23,1%), CNEA (-22,0%), CONICET (-21,6%) y el INTA (-20,0%).

Dado que el 87,0% de la función ciencia y tecnología se destina a sueldos y becas (81,8 en 2024, 68,1% en 2023), en los últimos meses estos se van retrasando cada vez más con respecto a la inflación.

Es lo que muestra otro análisis de EPC (https://grupo-epc.com/informes/informe-de-evolucion-de-sueldos-cyt-marzo-2025/). En marzo, los salarios de investigadores y del personal de apoyo del Conicet cayeron un 2,3% en términos reales, lo que suma un 33,8% en los 16 meses que transcurrieron desde noviembre de 2023.Y los del personal con dedicación a la investigación en universidades nacionales cayeron un 3,6% en marzo, acumulando pérdidas de 27,8% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Respecto de los salarios, seguimos en caída libre por la decisión del Gobierno de poner un tope a la paritaria –comenta Nicolás Lavagnino, de EPC–. Por ejemplo, ahora, el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), Estatales y Conicet tuvieron un 1,3% de aumento nominal. Una cosa es si recibís ese aumento con inflación de 2,4% como el mes pasado y otra, si es de 3,7%. La inflación de abril va a ser similar, como mínimo, por el arrastre que deja marzo más la previsible que va a dejar la devaluación. Y por otro lado, se va a ver una aceleración inflacionaria sobre lo presupuestado, un incremento nominal del devengamiento, porque todo lo que es salario, e inversión en bienes e insumos va a estar impactado por la inflación. Entonces, no sería extraño que hacia septiembre u octubre haya una presión fuerte para incrementar esos créditos con un gobierno que no quiere modificar el presupuesto. Ya sabemos que el Conicet sí va a necesitar un incremento, probablemente de 70 mil millones de pesos sólo para salarios, porque viene ligeramente pasado de lo que era la línea teórica de ejecución. Pero si la inflación se acelera, obviamente va a necesitar más. Y una parte importante del compromiso del Gobierno con el FMI es robustecer el superávit fiscal en 0,3 puntos del PBI, lo cual seguramente acelere el ajuste en todo lo que no es salarial. Conicet tuvo 1,3% de aumento, pero universitarios no tuvieron ninguno, cero. Con una inflación del 3,7% en un mes, están todos perforando nuevos mínimos. Y para abril será lo mismo, porque ya tenés un cierre de paritaria de Sinep por 1,3% con una inflación anticipada de 3,5 o 4%. Más de lo mismo en una dirección solamente compatible con un desguace del sistema. Se va a requerir sí o sí una ampliación presupuestaria porque si no, la única manera de que el presupuesto cierre es con un hachazo a lo que queda del sistema”.

Por su parte, Mariano Barrera, investigador del Conicet en Flacso publicó ayer en X conclusiones coincidentes con este escenario. Según el doctor en ciencias sociales y economista, “Con la política de represión salarial que está implementando el gobierno nacional, los salarios de los becarios e investigadores del Conicet caerían 36,4% hasta mayo (…) En perspectiva histórica, están llegando a los niveles más bajos desde los '90, apenas 10% por arriba de 2002 y 4% por encima de la pandemia. Es la mayor caída registrada en apenas 16 meses de gestión. Hoy se encuentran 50% por debajo de su mejor nivel (agosto de 2012)”.