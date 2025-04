Con el PRO de vacaciones, Francos va al Congreso pero no responderá sobre $LIBRA

Guillermo Francos irá este miércoles al Congreso a dar su tercer Informe de Gestión ante Diputados. Aún no sabe si habrá quórum para realizarse la sesión. Es que el PRO pidió postergarla para el 22. Muchos de sus diputados quieren alargar la Semana Santa con la excusa de que no habrá vuelos para viajar desde las provincias. En Casa Rosada avisaron: "Nosotros vamos igual".

La semana que viene, ese 22 que quiere el PRO, es la sesión especial en la que está citado el jefe de Gabinete para dar explicaciones por el caso $LIBRA que tiene complicado al Presidente, Javier Milei. En el Gobierno adelantaron que en el Informe de Gestión no habrá respuestas de Francos sobre la estafa cripto. "Todo lo vamos a concentrar en la sesión del 22 que es para eso. Nosotros planteamos que se trate este tema en el Informe de Gestión antes. Pero una vez que armaron esa sesión especial, ya está", le dijo a El Destape un funcionario de Milei.

En Balcarce 50 descartaron que mañana pueda suspenderse la sesión. "Si no tenemos quórum para la sesión, en ese caso hipotético, Francos dejará el informe por escrito y dará cumplimiento a su presentación", explicaron a El Destape. En Rosada se sorprendieron por la decisión del PRO del pedido de postergación para el 22 y los chicanearon: "Tienen muchas ganas de tomarse vacaciones, parece".

En el Gobierno afirman que en un principio la idea era hacer el Informe de Gestión junto a la sesión por $LIBRA para aunar todo ahí pero que finalmente eso se abortó y por eso la Cámara baja decidió esta fecha del 16 previo a Semana Santa.

En Diputados anticiparon una polémica: "Hay una mitad de la biblioteca que dice que se necesita quórum para el Informe de Gestión y otra mitad que no se necesita". En Casa Rosada respondieron con el reglamento que citan: "Resulta necesario en toda organización plural que determinado número de sus miembros estén presentes para deliberar o para tomar decisiones. Ese requisito se denomina “quórum” y es imprescindible para que la Cámara entre en sesión (art. 64, Constitución Nacional, y art. 163 del Reglamento). La única que no requiere quórum es una continuación de otra sesión anterior. Incluye sesiones informativas". Para el Gobierno, se necesita quórum.

Desde Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical adelantaron que irá la mayoría de esos bloques, aunque no estarán todos. Ausencias habrá. Una diputada de UP expresó en off ante este portal: "Reprogramar el mismo día de la interpelación no debería autorizarse. Son informes distintos. El 22 tiene una intimación Francos a presentarse sobre lo que los Diputados quieran preguntar sobre $LIBRA, además de que están citados otros funcionarios. El informe es una obligación constitucional".

Si se realiza el Informe de Gestión, Francos dará un discurso de 45 minutos. "Será un Francos total", anticipan ante El Destape en Rosada. No habrá polémica ni chicanas ni nada similar. Estará enfocado el jefe de Gabinete en el "éxito" del modelo económico, la salida del cepo y las desregulaciones.

Los diputados enviaron más de 4000 preguntas y por las repeticiones quedaron 2304. El 54% de las consultas son del bloque de UP. La gran mayoría del total son sobre economía: un 40% (más de 800). Y dentro de ellas hay muchas preguntas por obra pública.

El segundo ítem más consultado fue para el ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello. Preguntaron 134 diputados sobre 257. Como dato bonus: sobre el caso $LIBRA habrá 76 consultas. Luego del discurso Francos responderá en vivo a los legisladores. Se espera una sesión de casi 6 horas en total.