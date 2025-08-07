El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el Decreto 562/2025, que establece el “Día del Niño” el tercer domingo de agosto de cada año. De esta manera, no solo institucionalizó la fecha, también modificó su denominación, eliminando el término “niñez” y reduciéndolo a “niño”. El cambio impuesto por el decreto representa un retroceso en términos de inclusión, reinstalando una mirada binaria y masculina como universal.

Según el texto, la medida busca “promover la concientización sobre los derechos de los niños en Argentina”, una acción que borra la perspectiva de género y diversidad ya que hasta la fecha era reconocida como “Día de las Infancias”, una denominación que buscaba incluir a niñas, niños y niñes, reconociendo la pluralidad de identidades y experiencias.

Día del niño y recorte a las infancias

La oficialización del Día del Niño llega en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de la infancia en el país. Según datos recientes de UNICEF, más del 60% de los niños y niñas en Argentina vive en situación de pobreza. A esto se suma el recorte en programas de asistencia alimentaria, el vaciamiento de espacios de cuidado y el debilitamiento de políticas educativas.

Por qué se celebra el Día del Niño en la Argentina

El origen de esta fecha en la Argentina se remonta a 1960, donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos sus miembros que destinen una jornada para promover los derechos universales de niñas y niños con actividades sociales y culturales.

De esta manera, la Cámara Argentina de la industria del Juguete propuso la fecha para incentivar el consumo de los productos que los más chicos siempre desean. Es por este motivo que, el Día del Niño se asocia con la oportunidad de agasajar a los infantes con regalos.