Desde que asumió Javier Milei, casi 300.000 trabajadores privados pidieron el seguro de desempleo

Un informe oficial publicó los datos de la cantidad de solicitantes de la Prestación por Desempleo en lo que va de 2025 dentro del sector privado. En los 21 meses de gestión que lleva el gobierno del presidente Javier Milei, la cifra superó los 286.000 y se espera que pueda aumentar de octubre a diciembre. Los solicitantes consultados aseguran haberlo pedido por falta de trabajo -por ajuste de personal de sus empleadores- o por haber sido despedidos sin causa. El documento excluyó a los empleados públicos, que según otro expediente, son casi 75.000 los solicitantes de la pensión de ese sector.

La cifra total del último bienio reportó que 286.391 personas pidieron la prestación a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), de las cuales 174.335 fueron en 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses que lleva el 2025. Hasta inicios de septiembre, el número era de 100.344 beneficiarios, a los cuales sólo en ese mes se sumaron 11.712 más.

Tomando los datos por género, de los 100.344 inscritos hasta septiembre, 69.303 eran varones y 31.041 eran mujeres, que según los datos propios de ANSES habrían cobrado alrededor de $274.000 hasta ese mes, dado que a partir de octubre rige el aumento confirmado para los pensionados del organismo, que fue de 1,88%.

Pensiones de Desempleo por actividad, según el informe

Incluyendo los datos de septiembre ya hubo 112.056 pedidos de seguro de desempleo. El informe difundido por el Estado nacional reveló que los solicitantes vendrían de los siguientes sectores:

26.060 - Industria manufacturera.

23.098 - Comercio.

18.776 - Construcción.

12.228 - Actividades administrativas.

5.447 - Servicio de comida y alojamiento.

5.117 - Transporte y otros.

Cuánto dura y cómo se calcula la Pensión por Desempleo

El Seguro por Desempleo es temporal, con una duración de hasta 12 meses. Pretende ser un apoyo económico para los trabajadores despedidos sin causa justificada, cosa de garantizarles un ingreso temporal mientras buscan un nuevo empleo. El monto varía según su historia laboral y los aportes previos, con valores que pueden girar en torno al 50% y el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En octubre de 2025, el salario mínimo es de $322.200 para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales, siendo de 1.061 pesos la hora de trabajo.

Requisitos para cobrar la Asistencia por Desempleo

No todos los desempleados pueden acceder a esta ayuda. ANSES exige ciertas condiciones según el tipo de trabajo que tenías:

1. Trabajadores permanentes

Mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

Menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años.

Más de 90 días laborados en el año anterior al despido.

3. Trabajadores de la construcción