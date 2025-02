El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez sugirió este lunes que Mauricio Macri busca extorsionar al presidente Javier Milei y a su partido, La Libertad Avanza, especulando con la posición que adoptará el PRO frente al pedido de juicio político que ingresará al Congreso contra el jefe de Estado.

“Ese ´en esta instancia´ casi que me parece un apriete, una extorsión. ´Por ahora no, en un tiempito no sé´, dice Macri“, dijo con suspicacia el diputado peronista.

“¿De qué dependerá? ¿de los lugares en las listas? ¿de (la licitación de) la hidrovía? ¿de los permisos de pesca? ¿de las concesiones de corredores viales? ¿de las políticas de cielos abiertos? ¿de la causa correos?“, amplió luego el legislador, realizándose preguntas retóricas para identificar una supuesta especulación del ex presidente Macri para obtener algún beneficio de la encrucijada en la que se encuentra el presidente.