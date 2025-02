Ante el escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, la industria reconoce su preocupación por los coletazos que la economía real pueda sufrir producto de los vaivenes en los mercados y el tipo de cambio, mientras que las pymes no ocultan su resignación y decepción por el tipo de herramientas que el presidente, Javier Milei, promueve para financiarlas.

El lunes, tanto el Merval como los bonos argentinos, locales y del exterior, cayeron estrepitosamente por el escándalo cripto, ante la incógnita sobre la capacidad de Milei y el Gobierno para salir airoso de esta coyuntura. La bolsa de valores porteña llegó a tener una caída general de más del 6%, mientras que los bonos en dólares anotaron una baja promedio del 3%.

Hacia el mediodía de este martes, estos dos indicadores se recuperaban parcialmente, pero la incertidumbre sigue. "Creemos que continuará el ruido y la volatilidad en el corto (plazo), principalmente porque el mercado intentará dilucidar realmente cuáles son las implicaciones concretas de este episodio", advirtió al respecto la consultora financiera Outlier.

En este panorama, los industriales reconocen que no están a gusto con las posibles consecuencias del ruido político que generó el escándalo con $LIBRA. "Hay preocupación", reconoció un importante dirigente de la industria local, perteneciente a una institución de primera línea y de buen diálogo con el Gobierno, que prefirió hablar en off, y agregó: "No queremos quilombo político". El rebote de este martes podría traer algo de alivio al sector. "Esperemos que en una semana sea una noticia vieja", se esperanzó el empresario.

Desde el mundo pyme, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) advirtió que "el descrédito generado a nivel global compromete aún más la estabilidad económica de la Argentina, ya golpeada por una crisis inflacionaria y el deterioro de la actividad productiva. Mientras las pymes luchan día a día por sostener la producción y el empleo en un contexto de caída del consumo y presión fiscal, el Presidente de la Nación se involucra en un escándalo financiero con ribetes de estafa, dañando la reputación del país en los mercados internacionales".

Pese a la calma relativa de este martes, algunas voces reconocen que el ruido generado ayer implicará, al menos, una parálisis productiva de algunos días, sobre todo por la precaución sobre lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio. "Dependemos de la suba o baja del precio del dólar. El movimiento en las acciones van a repercutir en el tipo de cambio. Todo está sujeto a la sospecha, la incertidumbre y la preocupación", anticipó al respecto Mauro del Barrio, empresario del sector calzado de estrecha relación con CGERA.

Las pymes, entre el enojo y la resignación

Pero el sentimiento en el mundo productivo va más allá, y gira alrededor del hecho de que la excusa de Milei para promocionar la criptomoneda fue el financiamiento de las pymes, en contradicción con la ausencia de un plan económico para ellas pese a los reclamos constantes del sector.

"APYME llama la atención sobre el hecho de que al promocionar la dudosa criptomoneda Libra el Presidente haya apelado al argumento del 'fondeo' para las Pymes y emprendimientos. Nada más alejado de las necesidades de las Pymes que el modelo que implementa el Gobierno", criticó esta entidad.

Del mismo modo, ENAC alertó: "Repudiamos que se utilice a la inversión en las pymes argentinas como excusa para estafar mediante la criptomoneda Libra a la buena fe de inversores. La producción y el trabajo no pueden ser utilizados como fachada para maniobras especulativas que solo benefician a unos pocos mientras perjudican a miles de ciudadanos y afectan la credibilidad del país en los mercados financieros".

Para otros, este episodio representa el tiro de gracia, si hacía falta, a la posibilidad de que el Gobierno diera lugar a cualquier programa económico para la industria pyme. "Esto termina de confirmar lo que sospechábamos. Antes algunos podían ser más creídos políticamente con Milei y había un optimismo nato del empresario de que mañana iba a estar mejor. Pero si estas son las propuestas del Gobierno, lo que dicen es que vamos a estar mejor con un casino", ironizó, con resignación, Del Barrio.

En el sector hay clima de molestia por contraste entre la promoción de la criptomoneda que hizo el Gobierno y el cajoneo del proyecto de ley pyme con beneficios para el sector, que el Poder Ejecutivo no incluyó en extraordinarias y que por ahora no tiene fecha de tratamiento.